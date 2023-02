Este sábado, el Melodifestivalen 2023, preselección de Suecia para Eurovisión, llamó mucho la atención. Y no solo fue por la participación de Loreen, intérprete que ganó el festival en 2007 con su famoso tema Euphoria, sino porque su actuación se vio saboteada por un espontáneo. Aun así, ella ha preferido quitarle importancia al asunto.

El programa de Sveriges Television, la cadena pública sueca, vivió su cuarta gala este sábado, celebrará su semifinal el próximo 4 de marzo y la final tendrá lugar el 11 de marzo. Loreen, cuya propuesta es Tattoo, es uno de los nombres que más expectativas generan, pues tiene experiencia en lo de ser ganadora. Y es que la cantante ha pasado a la semifinal, pero lo hizo tras una actuación de lo más accidentada.

Mientras ella estaba interpretando su tema, se subió al escenario un espontáneo con un gran cartel en sus manos, aunque se desconoce qué ponía. Ella siguió cantando y bailando como tenía previsto mientras el equipo bajaba al chico, pero entonces la música paró y Loreen volvió a comenzar su actuación.

Momento en el que un espontáneo se sube al escenario y revienta la actuación de Loreen. A mi juicio, tardan demasiado en actuar, si le hubiese querido hacer algo a la artista, le hubiese dado tiempo de sobra. #melodifestivalen #melfest pic.twitter.com/AiN0haPtoD — Raúl Ernman (@RaulErnman) February 26, 2023

Este tenso incidente no solo fue un momento de tensión en el Melodifestivalen, sino que también fue de lo más comentado. Aun así, la artista reconoció que no le dio tanta importancia.

"Ese pequeño momento que tuviste...", le dijo el reportero de Escxtra, medio sobre Eurovisión. "¿Mi pequeño y precioso activista que subió al escenario?", preguntó entre risas ella.

"No entendí qué pasaba, pensé que era un problema técnico. Vi al chico, pero creí que estaba bailando, la verdad", aseguró Loreen. "Así que pensé 'vale, se lo está pasando bien. Yo me lo estoy pasando bien, él también'".

"No fue para tanto, no sentí que tuviera malas intenciones o algo así, para nada", respondió, restándole importancia y, además, resaltando la labor de los activistas: "Muchos de ellos hacen un gran trabajo en cosas como la lucha por los derechos humanos y son temas muy importantes, así que lo entiendo. No me pareció importante, sentí que después reconectaba con todos vosotros, así que dije 'vamos a actuar otra vez'".