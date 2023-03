¿Por qué las tarjetas revolving son peligrosas? Estas son las diferencias respecto a las tarjetas de crédito

Las tarjetas revolving han vuelto a ser objeto de debate después de que el Tribunal Supremo determinara a través de dos sentencias que solo se considerarán usura si su interés supera en seis puntos porcentuales el tipo medio del mercado en el momento de la contratación. Pero, ¿por qué estas tarjetas se consideran más peligrosas que otras, como las de crédito? ¿En qué se diferencian?

Se trata de un producto financiero que comercializan las entidades como si fuera una tarjeta de crédito que aplaza el pago en cuotas mensuales, pero con intereses excesivos. Muchas organizaciones señalan que las tarjetas revolving son muy abusivas porque sus intereses se sitúan entre el 20 y 30% TAE, provocando que pagar la deuda se torne una pesadilla para los clientes.

Uno de los principales problemas es que, normalmente, los consumidores no saben cómo funcionan estas tarjetas, cuánto pagarán en total ni durante cuánto tiempo estarán pagando. Y es que la comercialización de este producto suele caracterizarse por la falta de transparencia o por no explicar con claridad su funcionamiento.

Marisa Protomártir, responsable jurídica de Asufin, explicaba en una entrevista realizada por 20minutos que el préstamo revolving "incorpora un mecanismo de amortización de la deuda muy complicado" que puede ser desconocido para muchos usuarios. Así, este consiste en que cada mes el cliente abona una cuota, que suele ser reducida, que sufraga la parte de intereses o seguros del servicio.

"Solo una pequeña parte va destinada a satisfacer la deuda contraída", explica, lo que tiene como resultado que toda la deuda que pasa al mes siguiente vuelve a soportar una carga de intereses que, en muchos casos, supera el 20%. "Y así una y otra vez, de manera que la deuda se convierte en eterna".

"Las tarjetas revolving suponen una verdadera trampa para el consumidor, al que se le ofrece como un producto fácil con el que pagar sus compras en pequeñas cuotas pero sin que la deuda se liquide finalmente, llegando en muchas ocasiones a abonar mucho más del doble de la cantidad de la que se dispuso inicialmente", advierten desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE).

Diferencias entre una tarjeta de crédito y una revolving

En una tarjeta de crédito convencional, la deuda contraída se suele satisfacer en su totalidad y a mes vencido, lo cual no genera ningún tipo de pago de intereses, explica Protomártir, que añade que, en caso de que se haga un fraccionamiento de pago sí hay intereses, pero son moderados y se suelen pagar de una sola vez.

En cambio, en una revolving se abona solo una parte de la deuda. Por ejemplo, si un mes se realizan compras por valor de 300 euros, con una de estas tarjetas se puede hacer frente a una cuota de 50 euros y aplazar el pago de los 250 euros restantes, con el problema de que toda la deuda que, mes a mes, no se termina de amortizar genera una bola de nieve de intereses que amenaza la estabilidad económica.

Si bien con ambas se aplaza el pago del gasto realizado, con la tarjeta de crédito común esa deuda se abona en su totalidad el día estipulado en el contrato, así como los intereses que se le pudiera aplicar, pero no se acumula a otro mes. Por su parte, con la tarjeta revolving se abona a plazos, en cuota fijas mensuales y sí se acumulan los intereses.

En definitiva, con las revolving, pese a que el consumidor pague todos los meses la misma cuota, la deuda aumenta mes a mes, por lo que a más tiempo de posesión de la tarjeta, mayor deuda se genera.

Si no estás seguros de tener una tarjeta de tipo revolving, lo ideal es buscar en el contrato de la misma el tipo de interés que se está aplicando, en concreto la TAE, y comprobar si está entorno al 20%. De ser así, es muy probable que se trate de una revolving.

Si no dispones del contrato o no encuentras el tipo de interés en el documento, puedes recurrir a la evolución de tu deuda: si adviertes que no desciende a pesar de pagar todos los meses, casi seguro que es una tarjeta revolving.