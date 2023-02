Tras su ruptura, Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina optaron por comenzar sus vidas por separado. Así, el exduque de Palma empezó una nueva historia junto a Ainhoa Armentia, con quien ya mantenía una relación anteriormente y que supuso la ruptura definitiva del matrimonio.

Este lunes, El programa de Ana Rosa ha mostrado la conversación, en exclusiva, que Paloma García-Pelayo ha mantenido con Mario Pascual Vives, exabogado y amigo de Urdangarin. Durante su entrevista, la periodista ha preguntado al letrado acerca de la supuesta cláusula de silencio impuesta al exduque.

Pascual Vives ha destacado, en primer lugar, que no le "consta" que se hayan iniciado los trámites del divorcio aunque también ha comentado que "son temas personales de ellos" y no sabe si es una persona a quien le tenga que constar, pues ya no es el abogado de Urdangarin.

Respecto a la presunta cláusula de confidencialidad incluida en el divorcio, el letrado ha apuntado: "No me parece ni lógico ni ilógico porque me parecen meras elucubraciones. No tengo ni idea porque esto, insisto, no me toca a mí, no lo llevo yo".

"Él me decía que, sobre todo, su preocupación era económica, pero ahora hace mucho tiempo que no hablo con él. Le preocupaban muchísimas cosas, en aquella época era todo muy preocupante. Él siempre se ha preocupado por él mismo", ha agregado el abogado.

Paloma García-Pelayo ha recalcado que Mario Pascual Vives insiste en que la información publicada por diversos medios son suposiciones: "Creo que tiene más información de la que dice, pero lo más interesante es cuando le pregunto sobre la preocupación del señor Urdangarin por estos temas y me dice que siempre ha estado preocupado por las cuestiones económicas de él, de sus hijos...".

"Es lógico porque el que estaba preso y tenía esa situación de incertidumbre era Iñaki", ha agregado la periodista que, finalmente, ha apuntado: "Me dicen que a Urdangarin nunca le va a faltar de nada y que la intención de la infanta Cristina no es que lo pase mal ni tampoco económicamente".