Hace dos semanas, Iñaki Urdangarín y su nueva pareja, Ainhoa Armentia, acapararon todos los focos tras su escapada a la casa de la Familia Real en Baqueira, Lérida. Ahora, han vuelto a ser los protagonistas de la prensa de corazón después que saliera a la luz la exclusiva de El periódico, en la que se afirmaba que el exjugador de balonmano y la administrativa podrían estar a la espera de su primer hijo.

Al salir a la luz esta primicia, se formó una burbuja de especulaciones. Sin embargo, no habían pruebas que confirmaran esta posibilidad. Por primera vez, Ainhoa ha roto su silencio y se ha pronunciado, con el fin de acallar todos los rumores, cuando los periodistas de Europa Press la han cuestionado.

La novia de Urdangarín ha negado que esté embarazada. "Sorpresa para mí también, sabéis más que yo", ha expresado en forma irónica, dejando entrever su disgusto por los rumores, y ha añadido: "Es increíble y una falta de respeto las cosas que os podéis inventar, ¿eh?".

En las últimas horas, la revista Lecturas desveló que el exduque de la Palma recibe la suma de 6 mil euros por parte de la Infanta Cristina con el fin de que este se mantenga en 'silencio'. Respecto a este tema, la administrativa ha asegurado no saber nada ni del dinero que recibe, ni tampoco del divorcio, que, hasta donde se sabe, se firmará el próximo mes de junio.

"No te puedo decir nada porque sabéis más que yo. Lo siento, pero es que no tengo ni idea de nada de lo que me preguntáis", ha declarado a Europa Press.