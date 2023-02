Sebastián Yatra y Wanda Nara, juntos en los carnavales de Río de Janeiro

Hace unos días, y después de todo un mes al otro lado del charco, Aitana volvía sola a España en un vuelo desde Miami. No es que hiciera saltar las alarmas, porque acaba de comenzar su relación con Sebastián Yatra, pero sí que hacía preguntarse a sus fans dónde estaba el cantante colombiano. Finalmente, la respuesta ha llegado en forma de publicaiones de Instagram: con Wanda Nara y de carnaval.

El autor de éxitos como Robarte un beso, Cómo mirarte o Tacones rojos finalmente decidió quedarse algo más al otro lado del charco porque había un evento que no podía perderse: el carnaval de Río de Janeiro. Y tamaña fiesta brasileña era el momento perfecto para despejarse, por lo que Yatra se subió a una de las carrozas y, aunque no cantó, sí que quedó patente que le encanta bailar.

No lo hizo solo, sino que estuvo acompañado en todo momento por Wanda Nara y por la hermana de esta, Zaira. La argentina y el de Medellín no se perdieron la celebración, tal y como dejaron constancia en un post compartido que titularon "Mejores amigos de Río de Janeiro" y en el que Zaira bromeó con que la habían recortado de la fotografía.

Eso sí, en los vídeos que también han publicadosobre cómo se lo pasaron, no solo se los ve a los tres pasándoselo de miedo, sino una acción que no ha pasado desapercibida para sus seguidores y que muchos, de hecho, no han comprendido: verter la copa en el suelo y luego ponerse a bailar.

Sea como sea, la expareja de Mauro Icardi y el novio de Aitana han pasado unos días increíbles juntos, si bien para Wanda no cabe duda de que fue su hermana Zaira la que se mostró más animada de los tres. Queda esperar si deciden que se convierta en costumbre y verse cada año en Río o si ha sido algo puntual.