Claves para detectar un chiringuito financiero y que no pierdas tus ahorros

La inflación ha provocado que los españoles se piensen mejor qué hacer con su dinero, ante lo que algunos han apostado por invertirlo, como se ha visto recientemente con las colas en el Banco de España para adquirir Letras del Tesoro. Sin embargo, otros ahorradores pueden verse tentados a hacerlo en los conocidos como chiringuitos financieros.

Y es que cualquier persona sin la formación suficiente puede ser víctima de una de estas entidades que ofrecen y prestan servicios de inversión sin estar autorizadas. Los chiringuitos financieros se caracterizan por ofrecer inversiones con una gran rentabilidad, pero que al final no cumplen con su palabra y, en su lugar, se quedan con el dinero.

David Alejandro, empresario, lo sabe de primera mano, pues cayó en uno de ellos con una inversión de 22.000 euros. "Al principio metía dinero y como veía que tenía rendimientos, metí más y ahí lo perdí todo", señala este emprendedor.

David es de los pocos estafados que da la cara para que nadie cometa su mismo error: "Es la mejor forma de luchar contra ellos". La mayoría tiene vergüenza de confesar que han sido estafados, pero "su silencio, hace que la estafa siga siendo posible porque continúa la ignorancia contra este tipo de fraudes", concluye.

La enseñanza de esta víctima es que antes de entregar el dinero a un tercero es fundamental saber si es una entidad autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Gloria Caballero, subdirectora de Educación Financiera del Departamento de Estrategia y Relaciones Institucionales de la CNMV, señala que una de las misiones es "supervisar los mercados de valores como la Bolsa" y también proteger al inversor.

En esa línea, indica que luchan contra los "chiringuitos financieros" con varias armas. Como señala Caballero, hay dos formas muy fáciles de luchar contra el fraude: "Si nos contactan o un amigo nos recomienda entrar en una inversión en la que está sacando mucho dinero, buscamos el nombre del inversionista en el listado de la web de CNMV. Allí dentro de la barra de la izquierda pinchamos en 'inversores y educación financiera'."

Una vez ahí aparecerá un desplegable en el que se debe ir a Advertencias (entidades no autorizadas y otras entidades) y aquí entrar en el buscador de entidades no autorizadas por la CNMV (chiringuitos financieros).

Al ser la mayoría nombres en inglés, es posible que el usuario lo escriba mal y que no le arroje resultado. "Nuestra recomendación es que deje el cuadro de 'denominación de la entidad' en blanco y que seleccione por letra inicial la entidad que le ha contactado. Si encuentra que tiene una advertencia está claro: son unos estafadores", advierte Caballero.

"Pero si no lo encuentra no significa que no lo sean, simplemente que aún no han sido advertidos. Por eso la mejor forma es que dentro de la web www.cnmv.es vaya a 'consultas a registros oficiales', allí solo estarán los inversionistas en los que puede confiar", puntualiza.

Como señala Gloria Caballero, las que aparecen en dicho apartado son entidades que están supervisadas por la CNMV, que cuentan con solvencia y los medios necesarios y que, además, aportan al Fondo de garantía de inversiones. Se trata de un seguro para que en caso de insolvencia de la entidad el inversionista pueda recuperar hasta cien mil euros.

No obstante, no se debe confundir con que una inversión haya ido mal y perdamos nuestro dinero. Ese fondo es en el caso de que la empresa en la que hemos confiado se declara insolvente. Asimismo, es muy importante fijarse en todas las letras, ya que hay chiringuitos con un nombre prácticamente igual al de las empresas autorizadas.