El dardo de Joana Sanz a Dani Alves en el que se compara con Shakira

No está siendo el mejor inicio de año para Joana Sanz a nivel personal. La mujer del futbolista Dani Alves, que continúa en prisión preventiva acusado de una presunta violación, no ha podido evitar convertirse en el foco mediático en las últimas semanas, tal y como ella misma ha reconocido en mensajes en redes sociales, y por eso ha tratado de refugiarse en su carrera profesional como modelo volviendo a desfilar por las pasarelas.

A pesar de ello, Sanz recurre a sus redes como desahogo para contar cómo siente. En uno de sus últimos mensajes, la modelo ha lanzado una encuesta a sus seguidores que muchos interpretan como un ataque velado hacia Alves, y en el que se compara con Shakira.

"Yo viendo que Shakira tiene nuevo tema y yo aún no saqué ninguno", ha escrito Sanz en sus Stories, coincidiendo con la nueva canción que la artista ha sacado junto a la también colombiana Karol G y que lleva por título TQG. La letra de este tema continúa con las pullas a Gerard Piqué que Shakira ya inició en su Sesión #53 con Bizarrap.

Junto a esa reflexión, Joana Sanz ha preguntado con ironía a sus seguidores si merece "hacer un hit" después de toda situación que está viviendo. "Lo petas" y "No te vengas arriba" eran las dos opciones para contestar.

En mensajes anteriores, Sanz ha confesado que tiene "días mejores y días peores. Lo mío ahora mismo es una montaña rusa de emociones", se sinceraba en la red social.

"Los días en los que me siento divinamente y bien, pues me gusta transmitirlo. Me gusta transmitir que al final del túnel hay un rayito de sol al que agarrarte. Para mí la música es terapéutica, me levanta los ánimos y me hace bien", añadía.