Bertín Osborne trata de matizar las palabras que hicieron llorar a Fabiola y le pide perdón

El cantante y presentador Bertín Osborne ha tratado de matizar este sábado sus últimas declaraciones y ha pedido perdón públicamente a su exmujer, Fabiola Martínez, que se mostraba muy dolida en el programa Y ahora Sonsoles al haber oído de boca de su expareja que nunca había estado enamorado.

En una publicación en Instagram este sábado, Osborne ha confesado estar "horrorizado" ante el daño causado. "He visto un vídeo que me ha afectado muchísimo y quiero aclarar una cosa", ha empezado diciendo a cámara en un vídeo de más de dos minutos de duración.

El presentador se ha referido entonces a las polémicas palabras que comentó en el programa de Paz Padilla, Déjate querer. "Dije mil cosas, entre ellas, dije una que quise explicar bien, y creo que lo he hecho como el culo", se ha sincerado.

Ha sido entonces cuando ha tratado de explicarse: "Yo dije que no había estado enamorado nunca. Yo llevo desde pequeño intentando averiguar qué es estar enamorado. Como estamos hablando de sensaciones, de sentimientos, eso no se puede medir, no es como el contador de la luz. Lo que para mí es estar enamorado de alguien, convencionalmente hablando, a lo mejor para ti no lo es. Todo esto es muy relativo y eso es lo que quise explicar", ha comentado.

A continuación, Osborne ha recordado a sus seguidores que se ha casado dos veces en su vida, "y las dos veces me he casado porque he querido casarme". Respecto a la primera vez, "era un niño chico, pero la segunda era un tío adulto", ha añadido sobre su boda con Fabiola Martínez.

Respecto a Fabiola, el presentador ha asegurado que se casó con ella "no porque no estuviera enamorado de ella, estaba fundido. Yo no podía vivir, plantearme mi vida, sin ella. Y no me equivoqué", ha afirmado al respecto.

En este sentido, Osborne se ha deshecho en halagos hacia su segunda exmujer. "Después de esos 18 años me ha demostrado que ha sido la mejor pareja, mujer, madre, una persona íntegra a la que adoro. No es que sea importante en mi vida, es fundamental, y sigue siendo fundamental", ha dicho sobre ella.

Por este motivo, ha añadido, "no quiero que quede que yo he dicho que no he estado enamorado nunca. No he estado enamorado de una forma convencional, que todos piensan, porque para mí es otra cosa. Yo he estado fundido, muerto, por ella. Y la veo todavía y me dan ganas de apretarla y abrazarla como una amiga que adoro y una mujer diez", ha aclarado.

Osborne también ha pedido a sus seguidores que no le tomen las palabras en sentido literal "porque hay veces que la armo demasiado, y muchas veces no me explico bien. Yo no estoy de acuerdo con el modo convencional de estar enamorado, tendré la cabeza en Pamplona... Pero no quiere decir que no haya sentido barbaridades por Fabiola, concretamente", ha señalado.

Por último, el cantante ha dicho que le "duele muchísimo que se haya tergiversado, o no se haya entendido, o yo me haya explicado mal. Espero que ahora haya quedado bien claro", ha zanjado.