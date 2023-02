El actor Jaime Lorente la lía en Twitter tras atacar a Pedro Sánchez: "Sólo sabes mentir"

El actor murciano Jaime Lorente se ha visto envuelto en una polémica en Twitter después de que el intérprete arremetiera contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un tuit (ya borrado), y en que acusaba al político de mentir.

Todo ocurrió después del último encontronazo en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en el que este pidió al presidente que dejara de molestar "a la gente de bien". Sánchez replicó entonces que "no sabía que la ampliación de derechos molestaba a la gente de bien", y amplificó su respuesta en su cuenta oficial de Twitter.

Fue entonces cuando Lorente se metió en la conversación: "Deja de hablar de los demás y haz algo bueno, aunque sea mínimo para nuestro país. Lo único que sabes hacer es tocar los cojones y mentir", escribió el actor murciano en un tuit que posteriormente borró.

El tuit del actor de La casa de papel despertó numerosas críticas de otros tuiteros, pero uno especialmente despertó la furia de Lorente. El tuitero, que también ha borrado su cuenta, acusó al actor de ser "un fascista" e hizo un llamamiento a boicotear toda obra en la que él trabajara.

Eres un hijo de la gran puta, jugando con mi pan porque no me gusta un político.. ESTÁS MAL DE LA CABEZA — Jaime Lorente López (@jaimelorente) February 23, 2023

Tu eres tonto? Que no este de acuerdo con un tio ya me hacenser facha? Estas mal de la cabeza — Jaime Lorente López (@jaimelorente) February 23, 2023

Eres un fascista de mierda tu.. por no estar de acuerdo con alguien ee la izquierda ya lo soy? No tienes cabeza — Jaime Lorente López (@jaimelorente) February 23, 2023

@formulaMarte que sepas que te voy a denunciar — Jaime Lorente López (@jaimelorente) February 23, 2023

"¿Tú eres tonto? Que no esté de acuerdo con un tío ya me hace ser facha? Estás mal de la cabeza", escribió Lorente. "Eres un fascista de mierda tú. ¿Por no estar de acuerdo con alguien de la izquierda ya lo soy? No tienes cabeza", dijo también.

La discusión subió de tono: "Eres un hijo de la gran puta, jugando con mi pan porque no me gusta un político. Estás mal de la cabeza", dijo Lorente, al tiempo que anunció que tomaría acciones legales: "Que sepas que te voy a denunciar".

Pese a que en medio del fragor de las discusiones Jaime Lorente anunció que dejaba la red social ("Chao Twitter" escribió), lo cierto es que sigue activo.