El cara o cruz con China: Ucrania no se fía de su propuesta de paz y avisa de "una posible Tercera Guerra Mundial"

"A mí es que realmente no me parece una proposición. Realmente solo un país participante en un conflicto me parece capacitado para hacer eso. Cuando China nos dice que presenta una fórmula, nos da a entender que no quiere implicarse en el conflicto. Espero que China apueste por el lado correcto y, efectivamente, no suministre armas a Rusia". Así ve el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el plan de paz propuesto por Pekín para buscar la paz en lo que respecta a la invasión rusa de Ucrania. Kiev no las tiene todas consigo y además avisa de que si el gigante asiático decide enviar armas a Rusia -como sospecha EE UU- podría desencadenar "una Tercera Guerra Mundial".

Zelenski no considera que se trate de una propuesta como tal de paz, pero está abierto a hablar con China. Mientras, el Gobierno de Xi Jinping ha defendido que Pekín mantiene una posición "objetiva y justa" sobre el conflicto y que, desde que estalló hace ya un año, ha tratado de desempeñar un papel "constructivo" para intentar resolverlo. El gigante asiático ha puesto este viernes sobre la mesa un plan de paz en el que pide en términos generales el respeto de la integridad territorial, reclama el fin de las sanciones internacionales contra Rusia y plantea un alto el fuego, entre otras medidas.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, ha defendido en rueda de prensa que su Gobierno siempre ha "promovido activamente las conversaciones de paz" y ha adoptado sus posiciones a cada caso en específico, al margen de posibles tendencias internacionales. Para Pekín, estar del lado de la paz y del diálogo es situarse "en el lado correcto de la historia", aunque en este último año esta postura ha pasado por no criticar de manera clara la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin. Además, también ha apuntado que Ucrania arrastra "un contexto histórico complejo".

Asimismo, el Kremlin ha dicho "apreciar" el plan de paz , en el que ven una disposición "sincera" para lograr la paz, en particular porque coinciden en aspectos como el fin de las sanciones internacionales o la reivindicación de ciertas garantías de seguridad. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha asegurado que Moscú esta despuestá a lograr "a través de medios políticos y diplomáticos" los "objetivos" que el presidente, Vladimir Putin, se marcó hace un año cuando anunció el inicio de la bautizada como "operación militar especial".

Para Rusia, esto pasa por el cese del envío de armas occidentales a las fuerzas ucranianas, el reconocimiento de las "nuevas realidades" territoriales y de la "libre autodeterminación" de los pueblos, la "desnazificación" de Ucrania o el respeto de la minoría, entre otros aspectos.

Asimismo, Zajarova ha tachado de "ilegítimas" las sanciones internacionales aprobadas contra Moscú -"un burdo instrumento de competencia desleal y de guerra económica", ha dicho- y ha advertido de que un país no puede reforzarse "a costa de la seguridad de otro", en aparente alusión a los acercamientos de Ucrania a bloques como la OTAN.

La portavoz ha defendido la supuesta voluntad rusa de diálogo y ha responsabilizado a la parte ucraniana de levantarse de la mesa en abril de 2022, después de que hubiese un tímido intento de negociaciones entre los dos bandos.