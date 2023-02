Mi querido lector,



Ya nos conocemos desde hace un año, pero no me atreví a ser completamente sincera contigo. A pesar de todos mis esfuerzos por contarte la guerra, mucho se ha quedado fuera: algo no supe decirte, para algunas cosas no tuve palabras. Creo que en lo más profundo de mi corazón, entre los puntos, comas y citas de mis testimonios, has podido entender lo que quedaba en la sombra. Pero si nos ha enseñado algo este año es a hablar sin titubeos ni pausas, y no esperar a mañana. Porque para muchos, quizás “el mañana” ya no llegará nunca.

No te voy a invitar hoy a pasar un rato conmigo en este lejano país desconocido, aquí entre luces tenues, donde uno no se siente cómodo. Hace un poco de frío y da mucho miedo. Volvamos en nuestra imaginación a mi piso de Moncloa, que alquilamos con otras chicas, cuando era veinteañera. Allí, en nuestra pequeña cocina tomábamos café y hablamos del guapetón Pablo, que besaba bien pero siempre desaparecía, nos quejamos de esas prácticas interminables y soñábamos con una oficina propia en la Gran Vía. Me encantaba aquella cocina porque allí nunca me sentía sola. Permíteme, en las ventanas de mi imaginación, dejar el septiembre madrileño, y no estas llanuras cubiertas por nieve y cadáveres de los soldados caídos. Adelante. Pasa. Te serviré una taza de ColaCao y te contaré mi historia.