Sánchez se pone deberes para cuando presida la Unión Europea: avanzar en la posible anexión de Ucrania

Quedan apenas cuatro meses para que España coja el testigo de Suecia y presida el Consejo de la Unión Europea durante el semestre que cerrará 2023. El Gobierno lleva meses preparando los trabajos, que ahora tendrán un objetivo más: el avance en la posible anexión de Ucrania a la Unión, una petición que le trasladó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Pedro Sánchez el pasado jueves, en la visita que el jefe del Ejecutivo español realizó a Kiev horas antes de que se cumpliera el primer aniversario de la invasión rusa.

El respaldo de Sánchez a esta idea es total. Al menos así lo trasladó el propio presidente en la rueda de prensa conjunta que ofrecieron ambos mandatarios. "Al asumir la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de este año, España estará dispuesta a apoyar y acompañar a Ucrania en el proceso de realización de sus legítimas aspiraciones de convertirse en miembro de la Unión Europea", declaró el presidente, que insistió en que España "está preparada" para "apoyar" las aspiraciones "legítimas de Ucrania de ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea". Zelenski, por su parte, señaló que "cuenta con ese apoyo".

No obstante, el margen de maniobra de Sánchez no es tan amplio, puesto que el proceso para que Ucrania termine siendo parte de los Veintisiete es complejo y no depende de él. El primer paso lo dio la UE en marzo del pasado año, cuando la guerra apenas llevaba un mes. Los Estados miembros acordaron iniciar el proceso al pedirle a la Comisión que elaborase el informe necesario para la anexión. La pelota está, pues, en Bruselas, que está valorando esta acción, la cual deberá contar luego con la unanimidad de todos los países que conforman la Unión. Solo entonces podrán empezar las negociaciones, un trámite en el que se encuentran otros países como Turquía, Serbia y Montenegro.

Estas dificultades las reconoció el viernes el propio Sánchez, en una entrevista concedida a la Cadena SER. "Se tienen que cumplir las reglas", dijo, antes de recordar que Ucrania deberá llevar a cabo una serie de reformas que, eso sí, el presidente aseguró que están avanzadas. "Hay una serie de hitos que se tienen que cumplir para proteger a la Unión Europea, pero me consta que se están cumpliendo", añadió.

Con todo, se logre o no la anexión en un corto período de tiempo, la Unión seguirá apoyando a Ucrania con más munición, presupuesto para la reconstrucción y armas. El último ejemplo son los tanques Leopard: Alemania enviará 14 y España, de momento, seis -aunque con la posibilidad de que sean 10 en un futuro próximo-. Las otras acciones que debe seguir realizando la UE, según citó el presidente, pasan pro continuar con las sanciones a Rusia mientras no cese su agresión a Ucrania. "Estamos ante un caso claro de imperialismo", dijo el jefe del Ejecutivo sobre la invasión rusa, antes de alertar contra cualquier "equidistancia" entre el país agresor y el agredido.

Marruecos, otra apuesta de Sánchez para la Presidencia

La posible anexión a Ucrania no es el único objetivo de Sánchez para la Presidencia europea, sino que también entra en juego Marruecos. Según firmaron ambos países en la última visita del presidente a Rabat, el Ejecutivo aprovechará la presidencia rotatoria europea para seguir "profundizando" en la "relación estratégica" del país marroquí con la Unión Europea. Todo ello, pese al grave correctivo dado por el Parlamento Europeo al país norafricano la semana pasada en forma de votación, que criticaba la situación de libertad de prensa del país norafricano y la supuesta trama de sobornos para ganar influencia en Bruselas.

Así consta en el punto cinco de la declaración conjunta que firmaron ambos ejecutivos durante la reunión de alto nivel (RAN) que celebraron en la capital marroquí a comienzos de febrero. Además de "saludar" la "proyección internacional y multidimensional" de España, Marruecos también destacó "la importancia que concede a la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023. "En particular", añadía el párrafo, "para la profundización de las relaciones privilegiadas de Marruecos con la Unión Europea y para el fortalecimiento de las relaciones euro-mediterráneas, euroárabes y euro-africanas".