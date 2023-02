Biyín vuelve a los directos en Twitch, pero anuncia que dejará su cuenta de Twitter: "Mentalmente estoy hecha mierda"

Las últimas semanas no han ido como Biyín y AuronPlay se esperaban. La pareja de streamers, que debía estar centrada en sus compromisos laborales, decidió abandonar Twitch tras verse envueltos en una gran polémica por sus tuits de 2013.

Ahora, Sara, como se llama en realidad, ha regresado a los directos con el objetivo de volver a la normalidad, aunque dejando clara su posición en contra de sus compañeros de profesión que no la han apoyado.

Para empezar, ha creado un vídeo para aclarar su pasado y disculparse con todos aquellos a los que pudo hacer daño hace más de una década. "No supe afrontar la situación la otra vez porque es un pasado que me avergüenza bastante", ha declarado.

Al igual que AuronPlay, ha aceptado sus errores y ha mostrado rechazo hacia los tuits que, asegura, ya no le representan. Sin embargo, a pesar de repetir una y otra vez que ha cambiado, ha revelado que no volverá a usar su cuenta de Twitter.

Sobre todo, por su salud mental. Ha comentado que, a pesar de haber decidido volver a hacer directos, "mentalmente" sigue "hecha mierda": "No ha sido fácil sentarme aquí, aunque solo hayan pasado dos semanas".

Contra la comunidad de Twitch

Biyín ha confesado que ha hablado en privado con las personas que personalmente han hablado sobre el acoso que sufrieron por su parte. No obstante, parece más cosas han pasado detrás de las pantallas que la han hecho señalar que "Twitch es un mundo de falsos".

"No todo lo que veis en internet es verdad, hay medias verdades, hay que tener mucho cuidado", ha avisado a sus seguidores: "Nunca me ha gustado ir a eventos y llevarme con todo el mundo, precisamente por lo que hemos visto estos días".

"Twitch es un mundillo muy asqueroso. Solo sabéis 1% de lo asqueroso que es", ha añadido, lanzando un mensaje que parece directo a Karchez y Abby: "Me han dolido muchas cosas de personas que no me lo esperaba porque les tenía en bastante estima".

"De esas personas no voy a hablar nunca, no las voy a mencionar, para mí ya no existen", ha concluido: "Yo no vengo a cargar con nadie, vengo a disculparme y a estar con mi comunidad".