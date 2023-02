Educación admite fallos con el instituto de Mislata y las AMPA exigen recursos

La consellera de Educación, Raquel Tamarit, ha admitido este jueves la responsabilidad de la Administración autonómica en el caso del instituto de Secundaria La Morería de Mislata, cuyo equipo directivo dimitió ante la falta de recursos para afrontar hasta 15 casos de conductas suicidas autolesivas y violentas entre el alumnado. "Alguna cosa ha fallado si esta respuesta que estamos dando ahora no se ha producido antes", ha manifestado. No obstante, ha añadido que no está "buscando culpables, sino soluciones". Mientras, la Confederación autonómica de AMPA reclama "recursos especializados y protocolos ágiles" entre los departamentos de Sanidad y Educación para atender al alumnado con problemas de salud mental y evitar su desprotección.

Tamarit ha incidido en que en el momento se tuvo constancia, ya la semana pasada, la directora territorial se reunió con el centro para "reconducir la situación y buscar soluciones", y ha expresado que a ella misma, como docente, le "duele mucho" la situación. "Sé que muchas veces en los centros no se va más allá no por falta de voluntad, sino porque es necesaria la complicidad y el trabajo conjunto desde muchos factores", ha agregado. La titular de Educación ha señalado que la carta de la semana pasada comunicaba los hechos y las cuestiones a las que no se les había dado respuesta.

Según Tamarit, la dirección territorial se reunió con el centro la pasada semana y estaba prevista una reunión con el secretario autonómico, Miguel Soler. La consellera ha comentado, por otra parte, que el aumento de los problemas relacionados con la salud metal "no es un hecho aislado" y asegura que "esconderlo no soluciona nada". También apunta que la Conselleria de Sanidad y el Alto Comisionado para Salud Mental están trabajando en la situación.

Por su parte, la Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya apoya las reclamaciones de los docentes y pide "recursos especializados y protocolos ágiles" a las áreas de Sanidad y Educación para atender al alumnado con problemas de salud mental. "Hechos como los del IES La Morería de Mislata nos preocupan mucho y solo hay una posible vía: pedir a la Generalitat el máximo apoyo", ha dicho el presidente de la entidad, Rubén Pacheco.

El colectivo de padres y madres subraya que los problemas de salud mental entre los adolescentes han sido un tema presente en la Confederación Gonzalo Anaya "desde antes de la pandemia y han cobrado una mayor atención como efecto postcovid" por su impacto entre los jóvenes. "Sabemos que los problemas de salud mental han incrementado en la última década y que la pandemia covid- 19 nos ha dejado unos efectos en la población adolescente que hay que abordar", alerta Pacheco.

De hecho, la agrupación lleva tres ejercicios impulsando la formación a familias sobre el tema del suicidio y las conductas autolesivas, por recomendación y propuesta del equipo de formación de las federaciones para las Escuelas de Madres y Padres. "Estamos contribuyendo a eliminar el tabú que representan los problemas de salud mental a través de formación que pueden solicitar las AMPA federadas para ser a la vez un punto de apoyo para las familias", ha expuesto.

Línea "preventiva"

Pacheco aboga por "seguir la tarea informativa, preventiva y de intervención con los problemas de salud mental, también desde nuestras organizaciones", que cita el programa Imprescindibles recientemente impulsado por la Conselleria de Educación como ejemplo de prevención y detección de casos.