Mazón exige investigar las dimisiones en un instituto por falta de medios ante suicidios y Puig anuncia "soluciones inmediatas"

La dimisión en bloque del equipo directivo del instituto de educación secundaria (IES) La Moreria, de Mislata (Valencia), ante el "desamparo" por parte de la Conselleria de Educación en 15 casos de conductas suicidas, autolesivas y violentas entre el alumnado ha provocado reacciones políticas desde la oposición y por parte del Consell. El líder del PPCV, Carlos Mazón, ha exigido este miércoles una investigación sobre este caso al tiempo que ha mostrado su "total apoyo" a los docentes, mientras el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que también ha trasladado su respaldo a los educadores, ha afirmado que el comisionado para la Salud Mental, Rafael Tabarés, que depende de Presidencia, "está en contacto con todos para buscar soluciones inmediatas y sobre todo una solución estructural".

"No puede ser que el equipo directivo del centro haya dimitido ante el desamparo de la administración por su falta de respuestas. No podemos permitir que esta situación se prolongue", ha afirmado Mazón durante una rueda de prensa sobre política educativa. "Vamos a exigir una investigación al respecto ante la falta de atención de Educación a la llamada de los docentes. No puede ser lo que ha ocurrido", ha añadido el presidente del PP de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, Puig ha dicho que la Conselleria de Educación está "absolutamente concernida" en el caso de Mislata. "Hay que ver de qué manera entre todos somos capaces de dar la máxima protección a los niños y niñas en un momento de dificultad. Nosotros queremos dar apoyo por supuesto a los profesionales de la educación", ha afirmado. "El comisionado para la Salud Mental, que depende de Presidencia, también está en contacto con todos para buscar soluciones inmediatas y sobre todo una solución estructural", ha anunciado el jefe del Consell.

Según Puig, el impacto de la pandemia de Covid en la salud mental de los adolescentes es un problema "grave" y "muy preocupante", así como "una cuestión fundamental" para la Generalitat. "Hemos sido pioneros en situarla en la agenda y ya hay dos programas vinculados a la formación de sanitarios y docentes", ha explicado, para añadir que la pandemia "ha puesto de relieve una problemática que ya venía de antes, así como el acoso escolar".

Construcción de colegios y arreglo escolar

El líder del PPCV ha presentado este miércoles las principales propuestas de su partido en materia educativa. Su principal compromiso es que para el curso 2024/2025 esté finalizado el 100% del programa de construcción de infraestructuras escolares. Según ha dicho, el actual plan Edificant del Botànic "es un fracaso", ya que, "el 80% todavía está por terminar". Mazón también ha anunciado la ampliación de las becas comedor a todos los escolares en situación de riesgo de pobreza en la Comunitat Valenciana, "que son 192.000 más, más del doble de los que ahora se están cubriendo". "El gobierno más caro de la historia de la Comunitat ha abandonado la educación pública", ha sentenciado.

Por otro lado, el arreglo escolar (la planificación del número de aulas) para el próximo curso 2023/2024 que propone la Conselleria de Educación prevé, pese a la bajada de la natalidad, en los centros educativos de la red pública un aumento global de 29 unidades con respecto al curso actual. Asimismo, se crearán 123 aulas gratuitas de Infantil de 2 años en colegios públicos.

Desde la Conselleria han subrayado que en la propuesta "todas las escuelas tendrán el próximo curso en los niveles de entrada, Infantil 2 años y 3 años, el mismo número de unidades o más que en el actual curso".

En el tramo de 2 años, el departamento que dirige Raquel Tamarit ha anunciado la apertura de 123 nuevas aulas en centros educativos de Infantil y Primaria, lo cual supone incrementar en más de 2.200 la oferta de plazas que facilitan la incorporación temprana al sistema educativo, ya que todas estas aulas tienen una ratio reducida de 18 alumnos por unidad.

En la provincia de Alicante se habilitarán 33 aulas de Infantil 2 años en escuelas; en la de Castellón se ofrecerán 32 más, y habrá 58 en la de Valencia. A estas plazas podrán optar en la admisión escolar del próximo curso 2023/2024 las niñas y los niños nacidos en 2021, detallan en un comunicado

La activación de nuevas aulas de 2 años en CEIP "se ha hecho teniendo en cuenta, fundamentalmente, poblaciones que por sus características poblacionales o por su situación geográfica presentan una mayor necesidad de ampliación del servicio educativo a partir de los 2 años", explican desde la administración educativa.