Todo es mentira ha conectado este jueves con una víctima de ciberacoso. A través de sus dispositivos electrónicos, la víctima vive en una pesadilla diaria. Y es que su vecino le amenaza, insulta y disturba con música muy alta manipulando sus móviles y altavoces.

El vecino les propiciaría insultos a través del sistema Siri de sus dispositivos móviles, y encendería sus altavoces bluetooth para poner a música a todo volumen. Así lo ha explicado el afectado, Carlos de la Parra: "Parecía una chiquillada, parecía una broma de un quinceañero, pero de la música pasamos a insultos y a amenazas hacia mi hijo, que es menor".

El ciberacosado en su hogar ha dado más detalles: "A través de los móviles nos amenaza, y ahora el ataque estrella es que nos apaga las luces. Aparte de tener mapeados todos los cuadros de las luces, nos hace saltar la luz". La situación la estaría viviendo desde julio, y se estaría agravando.

Según ha asegurado la víctima, lo más estraño sería que el hacker conseguiría conectar con sus dispositivos pese a no tener él una casa motorizada: "Lo peor es que no tenemos electrodomésticos inteligentes y el objetivo de esto es divulgado para saber si alguien me puede ayudar".

De la Parra ha explicado que un hacker manipularía también electrodomésticos, hasta el punto de cambiar la temperatura del horno, encender y apagar los plomos de la luz, la vitrocerámica... El programa ha conectado a la vez con Javier Sanz, experto en ciberseguridad, quien ha dado unas respuestas que no han convencido al ciberacusado.

"La rueda del horno es inviable que se mueva de esa forma. Lo de los plomos es posible apagarlos, pero no volver a subirlos. Lo de la vitrocerámica", ha señalado. "Le pediría al experto que se actualizara un poco, porque esto imposible no es", se ha defendido Carlos.