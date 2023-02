Desde que Tamara Falcó e Íñigo Onieva anunciasen su reconciliación y su intención de continuar con los planes de compromiso, han sido muchos los que han criticado la decisión de la marquesa de Griñón al dar una segunda oportunidad al empresario después de que este le hubiera sido infiel.

Pese a esto, Falcó se muestra muy ilusionada con los preparativos de su boda y, tras conocer que habría dejado el diseño de su vestido en manos del taller de costura español Sophie et Voilà, la marquesa se ha trasladado a Bilbao para ver cómo marcha la preparación de su traje.

Así, Tamara Falcó ha viajado acompañada de su suegra, Carolina Molas, Íñigo Onieva y Juan Avellaneda algo que no le ha parecido nada bien a Alessandro Lecquio. Desde el sofá del Club Social de El programa de Ana Rosa, el conde ha criticado enormemente la decisión de la marquesa.

Pese a que Onieva no acompañó a Falcó en esta primera prueba del vestido, como es lógico, sí han podido pasar algunos días juntos. Además, la marquesa ha aprovechado para desmentir los rumores de una mala relación con su suegra. Sin embargo, aunque en este viaje no ha estado presente Isabel Preysler, Beatriz Cortázar ha destacado: "Podéis estar seguros de que todo lo que elijan lo va a supervisar Isabel Preysler, lo que pasa es que no va a estar yendo a Bilbao cada dos por tres".

No obstante, Lecquio se ha mostrado mucho más crítico: "Mucho hablar algunos de maravilla de Isabel Preysler, pero aquí lo que yo veo es a una hija abandonada por la madre para comprar el vestido de novia y acogida por una suegra interesada. Tamara se vende como una mujer tradicional y está vulnerando los dos mitos del vestido de novia. El primero, que es un secreto para el novio hasta el día de la boda; y el segundo es que estas cosas las haces con la madre y no con la suegra".

"A mí me cuentan mis fuentes que Carolina es un poco trepa", ha destacado Alessandro Lecquio, a lo que Pepe del Real ha respondido: "¿No puede ser que esté emocionada porque se casa su hijo, que se ha reconciliado con la persona que ha elegido para emprender una vida en común?". "Yo no me imagino a mi madre acompañando a ninguna de las mujeres de mi vida a ver su vestido de novia", ha sentenciado el conde.