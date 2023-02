Iker Jiménez confiesa que aún tiene secuelas del Covid tras pasar la enfermedad en junio: "Algo ha quedado en el organismo"

El presentador de Cuarto milenio, Iker Jiménez, publicó un vídeo en sus redes sociales en el que asegura no haberse recuperado del todo de las secuelas del coronavirus tras haber pasado la enfermedad el pasado mes de junio.

El periodista afirmó que, aunque lleva una vida cotidiana sin problemas, en algunos aspectos de su vida los efectos le están pasando factura. "Hace décadas que juego con mis amigos y no tengo el mismo fuelle que antes, noto que no", expuso en TikTok, haciendo referencia a cómo se siente ahora, meses después de superar la enfermedad.

Iker Jiménez explicó que, en su día, se puso dos vacunas contra la Covid-19, posteriormente pasó la enfermedad el pasado junio con síntomas fuertes y, en su viaje a Estados Unidos, contrajo un pequeño resfriado y, tras hacerse las pruebas oportunas, dio negativo. Sin embargo, él cree que algo no va bien en su cuerpo.

"No acabo de recuperarme de todo esto", aseguró y añadió que nota las secuelas sobre todo cuando hace deporte. Aunque el presentador quiso quitarle seriedad al asunto diciendo que podría tratarse de "la crisis de los 50", lo cierto es que se encuentra preocupado. "Yo tengo la sensación de que algo ha quedado en el organismo y no se reinicia de la misma manera", continuó diciendo.

Algunas personas le sugirieron al periodista que, ahora, le cuesta hacer deporte debido a que dejó de entrenar porque se lesionaba. Sin embargo, estos argumentos no le fueron convincentes. "Yo me lo noto", afirmó.

"No sé si os ocurre, pero hay muchas personas que me escriben diciendo que, con toda esta increíble y mala vivencia, el tema respiratorio no ha vuelto a ser el mismo. No sé qué opináis. Pero algo nos ha debido fastidiar", zanjó el presentador.