Arranca ARCO 2023: la feria descubre su obra más cara, una escultura de Chillida, y recupera vida con aumentando el número de galerías

Una escultura sin título realizada por Eduardo Chillida en acero corten de la galería Carreras Múgica de Bilbao es, por el momento, la pieza más cara de ARCO, con un precio de 3,7 millones de euros. La feria ha abierto sus puertas este miércoles para profesionales, quienes han podido apreciar la preciada pieza.

La obra en cuestión se trata de una escultura realizada en 1998 y de 1,5 toneladas, por lo que ha sido necesario traer una grúa especial para poder moverla, además de tener que reforzar la base de la estructura para que soporte el peso, según ha contado uno de los dueños de la galería, Ignacio Múgica.

La pieza pertenece a un coleccionista privado y probablemente pasará a manos de otro coleccionista, según señala el galerista. Los museos, asegura, tienen presupuestos más ajustados.

"La llegada de coleccionistas privados al mercado ha hecho que los precios se hayan disparado", según Múgica. Probablemente, el artista lo vendió en su momento por aproximadamente medio millón y desde entonces las subastas, los coleccionistas privados y la popularidad de su obra ha hecho el resto.

No obstante, Múgica no sabe si podrá vender la pieza: "Llevo 25 años de galerista y no consigo hacer previsiones. Lo que debería de ir muy bien a veces no funciona, y otras cosas a veces sorprenden. Es un mundo muy extraño".

Otra pieza del artista se vende por 2,4 en la Galería Guillermo de Osma, en Madrid. También es de acero corten, pero mucho más pequeña, apenas 80 kilos.

La femme et l'oiseau, de Joan Miró, tiene un precio de 2 millones de euros (Galería Mayoral) y otro óleo de similares dimensiones, 1,6 millones (galería Leandro Navarro). Les sigue de cerca un Juan Gris de la etapa cubista por 1,3, una rareza para el mercado, y un Léger, Nature Morte, que ronda los 900.000 euros.

No ha habido ni rastro de Picasso en la feria. Íñigo Navarro, que otros años ha traído obras del pintor malagueño, no ha conseguido ninguna por la cantidad de exposiciones organizadas con motivo del aniversario de su muerte, según ha explicado a EFE. Asimismo, sí ha llamado la atención un Picasso amortajado de Eugenio Merino de 2017 de la galería ADN.

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) 2023 ha arrancado hasta el próximo domingo, 26 de febrero, rodeada de expectación y con mucha afluencia de público.

Las puertas de los pabellones 7 y 9 de Ifema se han abierto a las 11.00 horas y, al poco tiempo, los pasillos estaban llenos como si fuera un día de público general.

Este año, el optimismo se ha respirado en las galerías. De hecho, este año la feria cuenta con 211 de ellas, una veintena más que en el año anterior. El entusiasmo en el ambiente apunta a que esta temporada será la de la recuperación después de varias ediciones marcadas por la pandemia y la guerra.

"El mercado español está un poco parado, pero los coleccionistas latinoamericanos se han comprado casas de varios millones en España, que las decoran a todo meter", ha comentado Juana de Aizpuru, fundadora de la feria, a EFE.