Una obra del Tate Modern (Londres) ha causado un gran revuelo, pero no al exponerse en la galería, sino al publicarse en redes. Ha sido en Instagram donde esta serie de retratos han provocado muchos comentarios críticos debido a que se muestran genitales masculinos.

Constructs es el nombre de estas cuatro imágenes, que se tratan de autorretratos de Lyle Ashton Harris. "Con cuatro poses diferentes, la postura y los gestos del artista evocan formas clásicas de la escultura o el ballet", señala la publicación en redes.

El autor estadounidense señala que, desde los años 80, utiliza el autorretrato "como herramienta de personificación, para reimaginar el yo mirando al pasado, para meditar sobre el presente como forma de conceptualizar el futuro y repensar nuestra comprensión de la identidad".

En estas cuatro imágenes, Constructs #10 - 13, Ashton Harris aparece completamente desnudo y vestido solo con un lazo en la cintura, tanto de frente como de espaldas. Para el artista, esta obra es "casi una afirmación agresiva de la positividad sexual... se trataba de desafiar la vigilancia del cuerpo negro queer".

Estos cuatro autorretratos, que tienen una intención "provocadora", pueden disfrutarse en la exposición gratuita del Tate Modern de Londres, pero también han sido publicados por la cuenta de Instagram oficial de la Galería Nacional de Arte Británico, donde ha abierto un debate en comentarios.

Algunos usuarios han criticado que se mostraran genitales masculinos sin censura en Instagram y han puesto en duda la calidad del Tate al permitir que se vea esto en su perfil.

"Me gustaba mucho Tate Modern antes de esta publicación", comentó una internauta. "Debería ser arte, no ego y porno con tutú (...) Hay arte valiente y que va más allá de los límites, y luego está el porno", criticó otro usuario. "Amigos, esto es pornografía disfrazada con el elitista nombre de arte, y no es apropiado para Instagram. Podéis hacerlo mejor, no es necesario causar conmoción y pavor", cuestionó otro.

Sin embargo, hubo otros comentarios que sí alabaron la obra. "¿Es que la gente de los comentarios no ha entrado nunca en un museo de arte? La desnudez abunda en el arte, no hay nada que objetar", argumentó una seguidora. "Me encanta la obra de Lyle Ashton Harris, sobre todo sus autorretratos. Su examen de la sexualidad, la raza y el género en sus fotografías es muy importante. Y me encanta que a menudo utilice su propio cuerpo en sus obras", alabó otro.