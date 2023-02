¿Nevará en Madrid esta semana? Llega un nuevo episodio invernal que hará caer los termómetros hasta 10 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la llegada de un nuevo episodio invernal que provocará un cambio radical a nivel meteorológico. Tras días completamente primaverales, a partir de este miércoles se espera que empiecen a bajar las temperaturas para un descenso abrupto el jueves. Los termómetros podrían bajar hasta 10 grados de golpe en algunos puntos del país y volverán a producirse nevadas, que en algunas zonas serán intensas. Según las previsiones de Eltiempo.es, este miércoles "comenzará a adentrarse por el norte una masa de aire más frío procedente de latitudes más altas" y llegarán de nuevo las precipitaciones en forma de lluvia y nieve con acumulados de hasta medio metro en zonas de elevada altitud.

¿Podría nevar en Madrid? Los expertos en meteorología no descartan que puedan caer algunos copos de nieve durante la tarde del jueves, puesto que "la cota de nieve podría rondar el nivel de la capital", indican. No obstante, "la probabilidad de precipitaciones no es muy elevada y en caso de que nieve lo hará en poca cantidad".

Sí lo hará en la vertiente sur de la sierra de Guadarrama, donde podrían producirse momentos puntuales de nevadas entre este jueves y el domingo. En este sentido, "el día más favorable a acumular una pequeña capa de nieve será el jueves 23 de febrero".

Dónde se producirán las nevadas más intensas

El descenso térmico previsto para este jueves provocará un desplome de las cotas de nieve, con especial incidencia en la mitad norte peninsular. Como detallan en Meteored, "se producirán nevadas en todos los sistemas montañosos de la mitad norte peninsular, así como en zonas más bajas como la Meseta Norte y la zona del Alto Tajo". La cota de nieve podría situarse en torno a los 500 y 800 metros en el cuadrante noroeste peninsular.

Pero será el viernes cuando se produzcan abundantes nevadas en el extremo noroeste peninsular. "La formación de una pequeña borrasca en el Cantábrico, junto a la costa central de Asturias, generará un flujo de aire frío cargado de humedad, que provocará grandes acumulaciones de nieve en la parte oriental de la zona occidental de la Cordillera Cantábrica y Montes de León, nevando también en zonas aledañas de media montaña", señalan los expertos del portal meteorológico.

¿Dónde nevará? En la ciudad de Burgos se esperan grosores superiores a los 5 centímetros, según los modelos de referencia de Meteored. Asimismo, "en Oviedo, León, Segovia, Ávila o Valladolid podría nevar débilmente entre el jueves y el viernes". Tampoco se pueden descartar algunos copos en Madrid, "aunque no será la situación más propicia para ver nevadas en la capital", aclaran.