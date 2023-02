Kylie Minogue se refugia con su hermana para superar su última ruptura

No hay nada como tener la confianza suficiente para que alguien sea a la vez refugio y apoyo. Y entre hermanas es algo bastante común. Por eso cuando una de ellas sufre una ruptura es un momento idóneo para hablar y hablar largamente con tu misma sangre. Es lo que ha pensado Kylie Minogue, quien tras su último desengaño amoroso no ha dudado en volver a su Australia natal para dejarse cuidar por Dannii Minogue, su hermana.

La intérprete de éxitos como Can’t get you out of my head, Slow o Come into my world acaba de romper su compromiso matrimonial con quien ha sido su novio desde 2018, el editor británico Paul Solomons, si bien no fue hasta 2021 cuando llegaron las alianzas -aunque finalmente y visto lo visto nunca se llegarán a desposar-.

Kylie, de 54 años, rompió con el ejecutivo de la revista GQ, de 47 años, a primeros de febrero, según se ha podido saber, así como que esta sería la razón por la que no publica nada en sus redes sociales desde entonces. No están del todo claras las razones, aunque hay quien señala que la relación a distancia se habría tornado imposible de sostener, después de que la artista decidiese volver a Australia tras dos décadas viviendo en Londres.

Ahora, según ha dado a conocer una fuente a la revista Closer UK, Kylie ha aprovechado que estaba en Australia para dejar que sea su hermana menor y también cantante de éxito Dannii, de 51 años, quien le ayude a superar esta nueva ruptura haciendo que pase mucho tiempo con ella y su familia.

"Dannii ha sido la roca en la que se ha apoyado Kylie estos últimos meses desde que las cosas comenzaron a derrumbarse con Paul. Viven muy cerca la una de la otra en Melbourne y Kylie ha estado pasando mucho tiempo en casa de su hermana", ha explicado el informante.

Asimismo, ha añadido que Kylie también disfruta mucho de la compañía de "su sobrino, Ethan, y del novio de Danni, Adrian, a quien ella adora". "Danni y su familia han sido geniales, tratando de distraer a Kylie de la separación. Todos están siendo muy cercanos con ella", ha puntualizado.

Además, otro informante ha matizado que Kylie no le teme a la soltería ni a la edad: "Kylie ya había visto las señales de que la relación no iba a ninguna parte, pero no está preocupada por cómo será la vida de soltera. Tiene una edad en la que sabe lo que vale, por lo que no teme la idea de comenzar todo de nuevo con alguien nuevo si lo encuentra".

Por último, ha señalado que la artista está trabajando ya en su decimosexto álbum de estudio: "Ella ya se va recuperando. Se está enfocando en sí misma y en su carrera".