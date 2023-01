Robbie Williams desvela la artista que fue su "amor platónico" (y cómo lo estropeó)

El historial amoroso de Robbie Williams antes de conocer a su esposa, Ayda Field, y convertirse en padre de familia es tan largo que se desconocen multitud de nombres. Algunos son muy sonados, como un par de las Spice Girls (Geri Horner y Mel C) o celebrities como Lindsay Lohan o Rachel Perry; sin embargo, hay otros que nunca aparecerán y, uno de ellos, es la gran espina clavada en el corazón del músico: la cantante Kylie Minogue.

Según ha explicado el propio autor de éxitos como Feel o Angel en el programa de Radio 2 My Life Thru A Lens al presentador del mismo, Scott Mills, la diva australiana era su amor platónico y cumplió un sueño allá por el año 2000 cuando ambos grabaron juntos el sencillo Kids, pensando además que no perdería la oportunidad de intentar estar con ella.

En el videoclip, de hecho, muestran una química envidiable, pero en la vida real no solo es que no ocurriese nada entre ellos, como el propio músico británico ha declarado, sino que Williams llegó a perder todo su poder de seducción en cuanto estuvo a su lado, como si no supiera guardar un mínimo la compostura.

"Bueno, ¿tú y Kylie? ¿Qué ocurrió con todo eso?", le ha preguntado Mills a Robbie, dado que siempre se ha rumoreado que podía ser otro nombre que añadir a ese historial. Sin embargo, la respuesta del músico era bastante desalentadora para los amantes de los cotilleos: "Pues no tanto como me hubiese gustado".

"Lo estropeé por comportarme como si tuviera 13 años siempre que estaba cerca de ella. Era como esa chica que está un curso por encima tuyo, cuando piensas '¡No sé ni cómo dirigirme a ti!'. Pero era mi crush, de verdad que estaba loco por ella", ha declarado el que fuera miembro de Take That, a sus 48 años (seis menos que Kylie Minogue).

Además, añade que no fue precisamente la persona más sutil del mundo cuando por fin se decidió a declararse, ya que lo único que se le ocurrié fue hacerle una broma cuando ella se estaba desnudando para la parte final del videoclip.

Sea como fuere, unos años después Williams conocería a Ayda Field y las cosas cambiarían drásticamente en su vida. Tanto, que sus propósitos para este año son "un par de discos" y, como anuncio realmente sorprendente, ha dado a conocer que está "constuyendo un hotel" en Dubái.