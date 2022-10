Robbie Williams se abrirá en canal en un documental en el que hablará de sexo, drogas y salud mental

Sin olvidar que hay una película que se está rodando sobre su vida y que está protagonizada por un mono hecho por CGI (se titula Better Man y está dirigida por el realizado de El gran showman), Robbie Williams quiere que se hable de él. Que su experiencia con sus adicciones (a las drogas, al sexo) y sus problemas de salud mental sirvan para que otras personas no pasen por lo mismo. De ahí el documental que va a grabar muy pronto.

Lo va a producir Netflix y, según ha informado el periódico británico The Sun, el autor de éxitos como Angels o Feel va a poner toda la carne en el asador: se va a rodar "sin reglas" ni restricciones dentro de la mansión de 18 millones de dólares que el cantante tiene en Kensington, Londres, si bien es cierto que mantendrá cierto control en la edición.

El medio asegura que el artista de 48 años ha hablado en una radio neozelandesa sobre el mismo. "Estará lleno de sexo, drogas y enfermedades mentales. Aún no han empezado [el rodaje], pero estoy seguro de que será un documento lleno de aristas y cien por cien que yo daré muchísima información sobre mi vida y aquella época", ha dicho.

"Ya deseo que empiece", ha admitido, sobre todo porque él mismo quiere "descubrir lo que sale". "No hay reglas. Soy más propenso que la mayoría de la gente a dejarlo todo. Muy pocas veces, si es que alguna vez lo he hecho, he dicho: 'Eso es demasiado fuerte, quítalo'. Normalmente pienso que nunca es suficiente", ha agregado.

Por eso mismo ha prometido que no se verá un relato cuidado para dar una imagen de sí que no se corresponda con la realidad. "La mayoría de la gente quieren hacer una versión aséptica de sí mismos porque tienen miedo de mostrar demasiado de su vida real. Y la gente claro que puede ver esas cosas, pero yo, como espectador, no me siento bien interpelado con eso, así que no es lo que voy a hacer", ha puntualizado.

Ha matizado, eso sí, que aunque hable de sus adicciones a la bebida, la comida, las drogas o el sexo en el documental (producido por Asif Kapadia, quien ganase un Oscar por su trabajo sobre Amy Winehouse), hay algo que no cree necesario que salga: sus cuatro hijos. "No creo que los niños participen. No voy a dar tanta información sobre cómo funciona internamente mi cabeza", ha finalizado.