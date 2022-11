Robbie Williams, obligado a eliminar partes muy polémicas de su biopic

"Por supuesto" está en desacuerdo con cualquier "abuso de los derechos humanos" en cualquier parte del mundo. "Dicho esto, si no tolerasemos los abusos de los derechos humanos en ninguna partes, hablaríamos de la gira más corta que el mundo haya conocido. Ni siquiera podría actuar en mi propia cocina".

Son palabras de Robbie Williams al suplemente Il Venerdì del diario La Repubblica acerca de su participación en el Mundial de Qatar. Y solo una muestra de que al cantante suele importarle poco el qué dirán, sea para bien o para mal.

Sin embargo, al resto del mundo no tanto. O, al menos, no dentro de las celebrities, que suelen tener muchos más reparos que el autor de Angels o Feel a la hora de lidiar con lo que puedan pensar de ellos sus fans. De ahí que no deseen que se aireen sus trapos sucios, sus anécdotas de índole sexual o sus experiencias con las drogas, que es básicamente lo que pretendía hacer Williams en su biopic: hablar claro.

Pero algunos de sus escándalos, sus renaceres profesionales y romances más secretos tendrán que seguir así, secretos. Porque aunque los compartió con los guionistas que están preparando tanto un documental como un biopic sobre su vida -este último iba a estar protagonizado por un mono hecho con CGI, aunque sí que estará dirigido por Michael Gracey (El gran showman)-, se han encontrado con serios problemas para incluirlos en la cinta.

Lo ha contado el propio artista de 48 años en un lugar insospechado: mientras daba un concierto en el famoso Royal Albert Hall de Londres. "Tú cuentas todas las historias y luego, a nivel legal, tienes que enviárselas a otras personas para ver si te demandan. Así que le envié el guion a muchísima gente para ver si me demandarían... ¡Y resulta que sí que lo harían!", ha contado Robbie.

"Al principio de esta película había al menos cinco villanos. Y ahora, por razones legales, solo hay uno, y lo tienen delante de ustedes", ha dicho sobre el escenario el músico, que en la cinta musical se interpretará a si mismo, mientras que Jonno Davies, actor que ha participado, por ejmplo, en Kingsman: Servicio Secreto, le encarnará en una versión más joven.