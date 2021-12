El biopic de Robbie Williams protagonizado por un mono CGI empezará a rodarse muy pronto

Gracias a Bohemian Rhapsody (o por culpa suya), vivimos una época de sobreabundancia de biopics sobre figuras musicales. La película de Freddie Mercury dio paso a Rocketman y uno de los grandes proyectos que se avecinan en la cartelera es la visión de Elvis Presley a cargo de Baz Luhrmann; de ahí que sea tan refrescante lo que Robbie Williams quiere hacer con su propio biopic. Hace algunos meses sabíamos que la estrella del pop estaba buscando quién le produjera una película dedicada a su vida con un punto de partida de lo más peculiar: en lugar de ser él en carne y hueso el protagonista, veríamos en todo momento a un mono creado por CGI cantar sus canciones y hablar con su voz.

Por alguna razón, hasta ahora Williams no había tenido éxito vendiendo su propuesta, pero sí había encontrado un valioso aliado en la figura de Michael Gracey. Este último obtuvo un gran rédito en taquilla con El gran showman, y sin duda ha sido determinante a la hora de que Better Man (ese es el título del biopic monificado) encuentre quien lo financie. Así las cosas, y según recoge Deadline, Better Man ha fijado una fecha de inicio de rodaje a principios de 2022, desarrollándose este en Melbourne, Australia. Lo ha conseguido según Roadshow Films se comprometía a distribuir la película. “Estoy muy emocionado por hacer esta película junto a mi amigo Michael Gracey”, ha declarado Williams.

Better Man se rodará en los Dockland Studios de Melbourne, y todos los implicados en el proyecto asumen que va a ser un bombazo. “Better Man se está convirtiendo en un gran acontecimiento y no podemos estar más felices de que se ruede en Melbourne, que es también la ciudad natal de Michael Gracey”, declara Joel Perlman, responsable de Roadshow Films. Ya que Gracey es australiano, el director se muestra satisfecho de no tener que irse muy lejos a trabajar. “Contar la hermosa historia de Robbie Williams en mi propia ciudad es un sueño hecho realidad”, asegura.

La película requeriría una suma de unos 100 millones de dólares, pero cuenta con la fama de Williams como garante del proyecto. Responsable de temazos como Feels o Angels, el artista británico empezó triunfando en la boy band Take That para posteriormente batir varios récords como músico en solitario, alcanzando el número uno nada menos que 11 de los 12 álbumes que ha producido. Se desconoce si el punto de partida ha sido idea suya, pero no viene mal recordar que ya vimos una versión digitalizada del actor en uno de sus videoclips más famosos.

Hablamos, claro, del de Rock DJ, lanzado en el año 2000 y sorprendiendo por lo escatológico de su planteamiento. En él Williams se desnudaba hasta convertirse en un amasijo de músculos y huesos estilo las escenas más explícitas de El hombre sin sombra, y aparentemente Better Man quiere ofrecer un vistazo proporcionalmente cercano a su vida, tanto fuera como dentro de los escenarios. Y sí, seguimos sin tener ni idea de qué pinta el mono en todo esto.

