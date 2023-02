Rojuu intenta evitar las preguntas clásicas de 'La Resistencia': "Me ha dicho mi manager que no lo diga"

MOVISTAR PLUS+

Una de las promesas del trap español más importantes de la actualidad, Rojuu, acudió este martes a La Resistencia para visitar a Broncano y comentar su gira y su colaboración con la ganadora de Operación Triunfo, Amaia Romero, en el tema Quiero, pero no.

No obstante, el barcelonés no se libró de las preguntas clásicas del espacio de Movistar Plus+ en su primera visita al programa: Dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes.

"Me ha dicho mi manager que no lo diga", le dijo al presentador cuando le preguntó sobre la cantidad de dinero que tenía. "Dilo, a la gente le interesa", le insistió Broncano.

Rojuu, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Al final, el cantante accedió: "Mucho más de 100.000 euros. Bastante más". El conductor del programa insistió: "¿350.000? ¿198.000?". El invitado quiso zanjar la cifra diciendo: "Más de lo que valen cien Bull terrier".

Respecto a las relaciones sexuales, Rojuu dijo una cifra al azar: "No sé, quince coitos sexuales durante los últimos treinta días", contestó, arrancando las carcajadas del público.

Broncano también le preguntó sobre la ciudad que tenía el agua que más le gustaba al trapero; si conocía a Joaquín Sánchez, jugador del Betis; su montaña favorita, pero el invitado le contestó sobre su montaña rusa preferida en Port Aventura y en Disneyland Paris; o su huso horario predilecto.