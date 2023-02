Joaquín Reyes, en 'La Resistencia': "En unos años me planteo ser alcalde de Albacete"

Tras acudir la semana pasada a El Hormiguero para presentar su nueva serie, Pobre Diablo, una ficción de animación que HBO Max estrenó el 17 de febrero, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla visitaron La Resistencia este lunes para comentar con Broncano lo más destacado de su nuevo proyecto.

Pero pronto ambos cómicos sorprendieron al presentador con algunas ideas un tanto disparatadas, pero que no dudaron en defender. "Tengo un plan redondo", señaló Reyes.

"Me estoy planteando ser alcalde de Albacete dentro de unos años, con más de 60, en mi retiro allí, hacer un último servicio a la ciudad. El partido se llamará Joaquinemos", añadió el invitado.

El cómico explicó otro objetivo político que tendría: "El de Albacete es un proyecto muy bonito. Ojo que también me planteo presentarme en Murcia, me tienta...".

𝗝𝗢𝗔𝗤𝗨𝗜𝗡𝗘𝗠𝗢𝗦 pic.twitter.com/CMWyk6o136 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 20, 2023

A continuación, Broncano le preguntó a Sevilla: "¿En qué parte de España has notado que te quieren más? Porque eres de las personas más apreciadas de este país".

El invitado le contestó que "en todos lados me quieren mucho, pero creo, y así me gusta pensarlo, que es en Gijón. En esa ciudad me he sentido especialmente querido".