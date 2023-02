Juan Carlos Unzué, todo un ejemplo de positividad en 'Viajando con Chester': "Quiero que el tiempo que me queda tenga sentido"

Juan Carlos Unzué visitó durante la noche del martes a Risto Mejide en Viajando con Chester. El que fuera futbolista y entrenador habló con gran positividad de lo que pretende hacer con su vida mientras lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

En 2020, Unzué convocó a la prensa para anunciar su diagnóstico. La enfermedad afectó a sus extremidades, aunque eso no le hizo caer en ningún "bajonazo": "Es una enfermedad con la que se necesita mucha ayuda, hay que luchar por tener una vida digna hasta el final".

Algo que sorprendió a Risto Mejide fue la declaración del exjugador con respecto a la fe. "No creo que haya nada después de la muerte, por eso quiero disfrutar hasta el último momento. Quiero que el tiempo que me queda tenga sentido".

El amor hacia su familia también conmovió durante el programa. "Cuando estoy bien, mi familia está mejor. Mi mujer se dio cuenta y me dijo que no quería que fuese una obligación estar bien por ellos", confesó. Sin embargo, declaró que su familia era la motivación para estar mejor.

Unzé utiliza un símil futbolístico para valorar el tiempo de vida que le queda, como la prórroga de un partido.

Su entereza es apabullante.#ViajandoConChester #ChesterUnzué pic.twitter.com/PdEtmofLoc — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) February 21, 2023

"Por suerte, la enfermedad no me ha cambiado la forma de ser", dijo con una gran sonrisa. "Hay que jugar la vida de la mejor forma posible, incluso con las limitaciones, que en mi caso es la enfermedad. No quiero transmitir pena. Me siento fuerte", dijo contundente.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) afecta a casi 4.000 personas en España. Unzué reclamó durante el programa una mayor inversión para la investigación, la cual no tiene cura alguna.