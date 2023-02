Jorge, en 'First Dates': "Soy como un banco del parque, muchos pasan, pero ninguno se sienta"

"Para esquiar por la pasión, deja deslizar tu corazón. Estamos rodeados de nieve en nuestra semana blanca y, solamente encontrando el amor, podremos entrar en calor", afirmó Carlos Sobera al comienzo de First Dates este martes antes de recibir a Jorge y Ángel.

El primero en llegar fue el toledano enfundado en un abrigo blanco, bolso y unas botas plateadas: "Me encanta tu look, es extraordinario para esquiar", señaló el presentador al verle.

Carlos Sobera y Jorge, en 'First Dates'. MEDIASET

"Para mí la ropa no tiene género, me pongo lo que me da la gana cuando quiero. A quien le guste, bien, a quien no, pues que espabile", afirmó el veterinario. "Antes de ser así era 'Cayetano', pero ahora vendo la ropa de esa época", añadió.

Jorge admitió que no había tenido ninguna relación seria porque "soy como un banco del parque, muchos pasan, pero ninguno se sienta. Mi forma vestir me ha dificultado las cosas y algunas mis parejas me han llegado a decir que no me maquillara, algo que no voy a dejar de hacer por nadie", aseguró.

Jorge y Ángel, en 'First Dates'. MEDIASET

A continuación llegó Ángel: "Soy una persona muy casera, me gusta pasar tiempo conmigo mismo. Busco a un hombre que me saque de mi rutina, que me haga aprender y experimentar cosas nuevas", afirmó en su presentación.

Durante la cena comenzaron a conocerse un poco más, con la moda como eje principal de la conversación, un tema que apasionaba a ambos, sobre todo a Ángel, que estudiaba Diseño y trabajaba como camarero.

"Comparto ropa con mi madre, lo que pasa es que a ella le gustan las prendas más anchas, para sentirse cómoda y yo, soy más de llevar cosas ajustadas", afirmó el estudiante.

Ángel y Jorge, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos continuaron la velada en el reservado, donde descubrieron que estaban muy cómodos juntos, ya que Jorge vio en Ángel a su yo de hace cinco años, queriendo formar parte de su proceso de cambio y de encontrarse así mismo.

Por ese motivo, los dos coincidieron en que querían tener una segunda cita para conocerse más y apoyarse el uno en el otro en la evolución del estudiante: "Tienes que abrirte y mostrarte tal y como eres", le aconsejó el toledano.