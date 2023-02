Felicidad sorprende a Jordi en 'First Dates' con una petición subida de todo en el jacuzzi

"A nuestro restaurante ha llegado la semana blanca del amor, por eso todo se ha inundado de blanco e ilusión", anunció Carlos Sobera este lunes en First Dates.

Y Felicidad se lo tomó al pie de la letra, acudiendo al programa de Cuatro en busca "de un hombre simpático, agradable, con conversación y que me haga vivir todo lo que me falta en esta vida".

'First Dates Semana Blanca'. MEDIASET

"El sexo para mí es como comer, lo necesito porque si no me muero. En la cama soy como un animal salvaje, empiezo a sentir y saco los animales del bosque haciendo los sonidos de todos ellos", reconoció la comensal.

Su cita fue Jordi, para el que también las relaciones sexuales eran una parte fundamental de su vida: "Creo que una caricia o una mirada también forma parte de eso, no solo la penetración".

Como no podía ser de otra manera, toda la velada giró prácticamente sobre el mismo tema que ambos consideraban fundamental: El sexo. "No es importante si es pequeña o grande, lo fundamental es la lengua", señaló Felicidad.

"Si hay lengua, hay hombre. Teniéndola vamos al mundo entero, ahí es donde se ve el cielo", le explicó a su pareja de la noche, que coincidió con ella.

Jordi y Felicidad, en 'First Dates'. MEDIASET

Tras la cena, ambos se fueron al jacuzzi de invierno de First Dates: Especial Semana Blanca, donde dieron rienda suelta a sus pasiones, con beso incluido: "Bésame el morro de abajo que me da más gusto", le dijo Felicidad a un sorprendido Jordi, que reconoció que era su especialidad.

Al final, ambos quisieron tener una segunda cita, incluso ella llegó a admitir que "he disfrutado como nunca, me he partido de risa, Jordi es guay y me gusta su carisma y su personalidad".