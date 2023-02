Nuria, en 'First Dates': "No me gusta el contacto físico, hasta he sentido rechazo de mis parejas"

"No soy mucho de contacto físico sin confianza, me echa mucho para atrás. Hasta con mis parejas he sentido rechazo", afirmó Nuria en su presentación en First Dates este jueves.

La asturiana le comentó Carlos Sobera que le había ido muy mal en el amor porque "he tenido unas siete relaciones, pero cortas porque, normalmente, me aburro y me voy", admitió la comensal.

"Busco a alguien que sea tan echado para delante e inquieto como yo. El físico me da completamente igual, pero sí me gustaría que compartiera mi afición por los videojuegos", añadió la joven.

Gabriel, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Gabriel, que coincidió con pareja de la noche en que tampoco le gustaba el contacto físico: "Si veo a alguien que conozco por la calle y me abraza, me siento incómodo", confesó.

Al verle, Nuria admitió que era un chico atractivo y que físicamente le recordaba a su ex: "Su pelo me ha gustado bastante". Él, por su parte, reconoció que "me atrae".

Los nervios le jugaron una mala pasada al madrileño porque cuando hablaron de sus procedencias, Nuria le contó que venía de Gijón, pero el estudiante le contestó: "Me suena, pero no sé dónde es".

Al escucharle, Sobera se sorprendió de que no supiera localizar en el mapa de España la ciudad asturiana y ese detalle, tampoco le gustó a Nuria: "Me gusta mucho mi ciudad y estoy muy orgullosa de ella".

Gabriel y Nuria, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la cena comentaron sus aficiones y coincidieron en su pasión por los videojuegos, en que a ambos no les gustaba el contacto físico y que, en muchas ocasiones, la persona que les gustaba les consideraba más una amistad que una posible pareja: "Básicamente por ser un Minion", aseguró Gabriel.

Al final, el madrileño sí que quiso tener una segunda cita con Nuria: "Creo que para conocernos, necesitamos más tiempo". Ella, por su parte, prefirió no volver a quedar: "Me ha faltado chispa y que es igual a uno de mis ex, eso me ha echado un montón para atrás".