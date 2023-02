A todo el mundo le gusta una buena oferta, de hecho, hay muchos gadgets de nuestro día a día que esperamos a renovar cuando tienen rebaja, aunque les haga falta un cambio antes. Comprar sin oferta, de hecho, duele más, no es lo mismo que hacerlo con la tranquilidad que otorga un descuento. Cuando se estropea en el hogar, por ejemplo, el microondas, la lavadora o el ordenador y tenemos que comprar otro modelo de urgencia, ¡y sin oferta!, esa compra nos duele más que si decidimos cambiar un electrodoméstico o un dispositivo móvil porque queremos (¡y lo hacemos con descuento!). Lo mismo pasa con los productos electrónicos de belleza, un secador puede cambiarse a un buen precio o esperar a que se queme y tengamos que comprar uno rápido y a un precio elevado.

Así que, si tú también vas a la caza de las ofertas para renovar algún gadget porque ya está viejo u obsoleto y no quieres que se acabe rompiendo y te toque gastar más, toma nota a las ofertas con las que ha amanecido Media Markt. Ni más ni menos que con las Dyson hours para que renueves desde tu aspiradora hasta tu secador de pelo, pasando por la plancha para el cabello que siempre has querido, pero su elevado precio no te ha dejado. De 499 a 429 euros en una aspiradora Dyson o 50 euros de rebaja en un secador de pelo supersónico, ¡no dejes escapar estas ofertas!

Empecemos la lista de rebajas por dos productos destacados para limpiar tu casa. Primero, la aspiradora escoba Dyson v15 Detect Absolute de 240 vatios, 60 minutos de autonomía, pantalla LCD, sin cables que nos molesten, hasta tres modos distintos y algo que no tienen todas las aspiradoras: tecnología láser para ver toda la suciedad y que no se escape ni una mota de polvo. ¡Lo mejor son los 100 euros de descuento en esta aspiradora!, disponible solo hasta este miércoles 23 de febrero.

El modelo V15 Detect Absolute incluye accesorios para una limpieza completa. Dyson

Segundo, una aspiradora también muy potente y moderna, pero con 70 euros de rebaja, en vez de 100. Se trata de la Dyson Cyclone v10 Absolute de 150 vatios, una autonomía también de una hora y una capacidad de recogida de residuos de casi un litro. Por su puesto, este modelo también es inalámbrico, con una potente succión y un adaptador para que lleguemos a limpiar las zonas más bajas.

Productos de belleza Dyson

Pero, en las Dyson hours de Media Markt no solo hay rebajados productos de limpieza, también de belleza con los mejores modelos de secador y plancha para el pelo. Por ejemplo, uno de los secadores más top para el pelo del mercado es el Supersonic de Dyson, que está diseñado para que el peso esté bien distribuido y para ello, el motor no está en la cabeza, sino en el mango. Por otro lado, el potente motor digital Dyson V9 está optimizado para generar una frecuencia inaudible (eficaz y silencioso). Además, es iónico para controlar la electricidad del pelo, un must en todos los secadores para el cabello de hoy en día. Por último, la tecnología Air Multiplier multiplica el aire que genera y provoca un flujo de aire controlado a alta presión y velocidad para finalmente expulsarlo y lograr un secado más rápido que el obtenido con un secador de pelo convencional.

El secador Supersonic, de Dyson. Dyson

Por último, una plancha con control inteligente y placas flexibles que, seguro, has deseado, pero su precio sobrepasa los 400 euros. Por eso, aprovecha esta oferta de Media Markt para conseguir esta plancha de placas flexibles, que causan la mitad de daño. Por otro lado, gracias al acorralamiento de la plancha Dyson conseguirás un acabado sin encrespamiento y, con menos pasadas, obtendrás un pelo liso y brillante.

La plancha de pelo Dyson Corrale te ofrece hasta 30 minutos con el mismo rendimiento térmico que una plancha con cable, pero sin necesidad de enchufes, ya que es ¡inalámbrica! Además, la batería de la plancha se recarga totalmente en 70 minutos y su autonomía dependerá de tus hábitos de moldeado y de tu tipo de cabello.

Un moldeado perfeccionado con la mitad del daño. Dyson

