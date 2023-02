Sara Varas recuerda en 'El Hormiguero' el día más difícil de su vida: "Fue un sufrimiento"

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de la bailaora Sara Baras, que ha logrado agotar entradas durante tres funciones seguidas en la Ópera de Sydney con su último montaje, titulado Alma.

El espectáculo que Baras vuelve a Madrid, al teatro EDP Gran Vía, en el mes de mayo: "He fusionado boleros con flamenco porque le gustaban mucho a mi padre", afirmó la artista.

Pablo Motos comentó que el progenitor de la invitada no llegó a ver la actuación: "Lo representamos en La Maestranza de Sevilla, pero me dijo que lo quería ver en Cádiz".

.@sarabaras nos presenta “Alma”, su espectáculo que llegará al @teatroedpgv de Madrid desde el 4 al 28 de mayo #SaraBarasEH pic.twitter.com/v1x8QnZPZd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 20, 2023

"Antes pasamos por Gijón y fue cuando falleció. Estaba muy malito y me hizo prometerle que trabajaría el día que muriese, y así lo hice. Fue el día más difícil de mi vida. Un sufrimiento", recordó la bailaora.

Añadió que "como había montado el espectáculo en su honor, todo me recordaba a él. Dicen que el flamenco es tan sentido que parece que lloramos, ese día lo hice de verdad. Pero me alegro de haberlo hecho".

También destacó que "creo nunca había bailado así y ahora, que le siento junto a mí, bailo mejor". Eso sí, Baras comentó que "llevo 25 años bailando y no me he lesionado nunca, solo paré un año para ser mamá".