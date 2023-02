David Bisbal comenta con Pablo Motos en 'El Hormiguero' su última obsesión

David Bisbal fue el último invitado de la semana de El Hormiguero, en el que estrenó en exclusiva su nuevo single, Ajedrez, que lanzará al día siguiente y que es el primer adelanto de su próximo disco.

Esto es lo que pasa durante la publicidad cuando viene @davidbisbal ♥️ #BisbalEH pic.twitter.com/8z9zCkQkdP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 16, 2023

El artista también comentó como está preparando el directo que presentará entre marzo y abril en el Teatro Albéniz de Madrid: "Vuelvo al ritmo que siempre me ha funcionado como Ave María o Silencio".

Pablo Motos presentó el adelanto del videoclip de la canción, en la que se podía ver al almeriense compartiendo protagonismo con la actriz Esther Acebo, conocida por su papel de Mónica Gaztambide, Estocolmo en La Casa de Papel.

.@davidbisbal nos habla “Ajedrez” y sus próximos conciertos. Fechas en el hilo #BisbalEH pic.twitter.com/VQ1E4jk5NM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 16, 2023

El presentador también quiso que su invitado desvelara su última obsesión: "Me he enganchado a los cubos de Rubik por culpa de mi hija mayor, que me hizo estudiarme tutoriales de YouTube", reconoció Bisbal.

"Me obsesioné con ellos y me llegué a comprar uno de 12x12, lo malo es que memorizo todo y ahora mismo no sabría hacer un 4x4. Tendré unos 15 en casa y los que más me gustan son los magnéticos y que sean pares", explicó el cantante.

Además, también le vino muy bien en una delicada situación: "Volví de Estados Unidos con Covid y me pasé todo el tiempo que estuve confinado jugando con los cubos de Rubik", recordó.