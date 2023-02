Makoke reaparece tras su último retoque estético, pero oculta su cara: "Estoy deforme"

Fiesta arrancaba la edición de este domingo conectado vía videollamada con Makoke. La colaboradora, ex de Kiko Matamoros, se encontraba en su casa, donde se recupera de su última intervención estética.

Según contó la 'ex chica Telecupón', ha decidido hacerse "un rejuvenecimiento familiar de cuello y la parte inferior de la cara". "Estoy jodidilla", aclaró. "No puedo hablar mucho, porque no puedo abrir mucho la boca", reveló.

Sobre lo que se ha hecho, detalló: "Me han cortado piel. Se recorta un poco y lo suben un poco todo a su sitio. Estoy deforme, hace solo 48 horas que me sometí a la operación, y bastante bien estoy", explicó durante la conexión.

Todo de espaldas a la cámara y con una sudadera con capucha, ya que Makoke, al menos en un primer momento, no quiso mostrar su rostro, que dejado en el aire si lo hará a lo largo del programa.

Sobre su novio Óscar, y su presencia en la operación, señaló: "Yo no quería que viniera para que no me viera así. Casi lo mato. Me está cuidando súper bien".