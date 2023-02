Macron asume que Putin solo negociará si Ucrania contraataca en el terreno y Scholz insiste en que la guerra "será larga"

La Conferencia de Seguridad de Múnich ha servido para que los aliados occidentales de Ucrania vuelvan a poner negro sobre blanco en lo que se refiere a la invasión rusa. El apoyo a Kiev no va a frenarse y de hecho el presidente francés, Emmanuel Macron, tiene claro que la única forma de forzar a Vladimir Putin a negociar es "con una contraofensiva" ucraniana en el campo de batalla. Macron, una de las voces más insistentes en mantener una vía diplomática abierta con el Kremlin, considera que ahora no se puede negociar con Moscú. Para que eso pase, dijo desde la ciudad alemana, tienen que darse "una serie de condiciones" que son además "las que Ucrania decida".

No solo él. Por otro lado, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha instado a la comunidad internacional a prepararse para "una guerra larga" en Ucrania, país al que ha llamado a seguir apoyando tanto política como armamentísticamente, con un llamamiento en favor de la entrega de tanques. El Gobierno alemán se ha comprometido a enviar 14 Leopard 2A6 y trabaja con otros países aliados para elevar a más de una treintena los carros de combate enviados a las tropas de Volodimir Zelenski. "Necesitamos una industria de Defensa eficiente y competitiva", avisó Scholz, con la mirada puesta en que la UE potencie este sector.

Scholz también ha aprovechado su discurso para lanzar un alegato en favor del aumento del gasto militar, con el 2% del PIB fijado en el horizonte. El jefe del Gobierno alemán ha insistido en la necesidad de alcanzar dicho techo, para lo cual depende también del visto bueno de sus socios de coalición. En este sentido, defendió el papel germano desde el inicio de la invasión, que en los próximos días cumplirá un año. "Nos hemos hecho independientes de Rusia en materia energética, eso implicó un gran esfuerzo", recordó Scholz, que repitió que en lo que tiene que ver con Moscú "los alemanes sabemos de lo que hablamos".

Si el discurso salido desde Berlín en Munich fue rotundo, más crítico se mostró París. Para Macron, las condiciones de una negociación además de marcadas por Kiev "tienen que ser creíbles" y no niega que la puerta para la vía diplomática siga abierta. "Estamos listos a intensificarlo hoy porque los días y las semanas que vienen son decisivos y estamos preparados para un conflicto prolongado. No lo deseo, pero sobre todo porque no lo queremos, debemos ser creíbles con nuestra capacidad de mantener ese esfuerzo", sostuvo.

Europa tiene que "invertir masivamente" en Defensa

En ese contexto, Macron llamó a Europa a "invertir masivamente" en Defensa, en alianza con la OTAN pero también a nivel continental, más allá de los límites de la Unión Europea, coincidiendo en gran medida con Scholz. "Ninguno de nosotros cambiará la geografía de Rusia, el hecho de que siempre estará en suelo europeo, y ninguno de nosotros puede cambiar la fatalidad y nuestro dilema de que no habrá una paz duradera", dijo, hasta que no nos "hagamos cargo" de la cuestión rusa", en busca de soluciones pero sin "ingenuidad".

"Rusia ha elegido la guerra, no puede haber diálogo", precisó Macron, que además se mostró muy escéptico con la posibilidad de un "cambio de régimen" en Moscú. Para el líder francés, la guerra actual es consecuencia de que "Rusia no digirió el fin de un imperio" y del "resentimiento post-1990". Pero en general, afirmó que ni rusos ni europeos leyeron correctamente el contexto posterior a la Guerra Fría, cuando pasaron de la noche a la mañana del telón de acero a una fase de "luna de miel".

Macron habló de intensificar los esfuerzos en defensa a nivel estratégico y material, aumentando la capacidad europea de producir e innovar, pero no solo en sectores tradicionales como el armamentístico y el aéreo. Así, pidió considerar las potenciales fuentes de desestabilización del futuro, como el cibercrimen y las campañas de desinformación. También pidió "tener en cuenta" el factor nuclear, un asunto que también está en "la sombras" de la guerra en Ucrania. "La disuasión francesa ocupa un puesto específico que contribuye en Europa, así como la del Reino Unido, al refuerzo global de la seguridad de la alianza. Evidentemente, nuestros aliados juegan también un papel esencial al respecto y deseo que reafirmemos el carácter nuclear de la Alianza Atlántica", subrayó.

Por otro lado, los ministros de Exteriores de la Unión Europea avanzarán este lunes las discusiones para acordar un plan de compras conjuntas de armamento para enviar a Ucrania y reponer los arsenales propios, en el marco de una cita en el que ultimarán los detalles del décimo paquete de sanciones contra Rusia que el bloque aprobará coincidiendo con el aniversario de la invasión.

La reunión contará con la presencia en persona del ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, por lo que estará sobre la mesa el apoyo militar a Ucrania, después de que varios Estados miembros se hayan comprometido a movilizar carros de combate. Probablemente el ministro insista en el envío de aviones de combate, algo que varias delegaciones europeas asumen pero que por el momento descartan a la espera de ahormar una coalición internacional.

La idea de aplicar un modelo de compras conjuntas de munición a través del Mecanismo Europeo para la Paz, el fondo con el que la UE ha sufragado el envío de armas a Ucrania, fue planteada por la primera ministra estonia, Kaja Kallas, quien en la última cumbre europea propuso seguir el esquema de la adquisición de vacunas durante la pandemia para que los Veintisiete usen su capacidad conjunta para proveer de munición forma rápida y sostenible al Ejército ucraniano.

En declaraciones esta misma semana, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, se abrió a esta posibilidad, tras afirmar que no ve "inconveniente" en usar este instrumento europeo para comprar y mandar munición a Kiev, teniendo en cuenta que es un fondo intergubernamental y "se puede utilizar de la forma que consideremos más adecuada".