Jaime Peñafiel recuerda lo peor que le ha pasado en su vida: "Se murió mi hija Isabel con 21 años por las drogas"

Al igual que otros compañeros de televisión como Carmen Lomana o Carme Chaparro, Jaime Peñafiel ha reflexionado sobre el dolor que ha experimentado a lo largo de sus 91 años de vida, y lo ha hecho en Duele porque importa, programa de Joaquín Prat en Cuatro.

El presentador le ha preguntado qué es peor para él, si el dolor físico o el emocional, y el cronista de la casa real española ha tenido claro que, para él, lo peor que le ha sucedido en su vida es la muerte de su hija.

"Yo he tenido muchas desgracias, a mí se me ha muerto mi hija Isabel con 21 años. Por las drogas", ha confesado frente al periodista y, después, ha contado una anécdota que vivió ese día de junio de 1995 con el general Sabino, que fue jefe de la casa real. "El día que muere mi hija, hacían pocos días que se le había muerto su sexto hijo. Tuvo diez hijos y se le murieron seis".

"Vino a dar el pésame y le dije: 'Sabino, a ti se te han muerto seis hijos, el último hace poco'. Me dijo 'no, lo tuyo es peor, porque de uno se te ha muerto uno. A mí de diez se me han muerto seis, todavía me quedan cuatro'. Cuando se te muere tu única hija es terrible", ha recordado. "Es una herida que se me abre continuamente".

Pero, además, Jaime Peñafiel también ha hablado del dolor físico, en concreto, un hérpes zóster que se produce por el virus de la varicela, tal y como contó Carmen Lomana, que también lo tiene. "Tuve un herpes desde el pecho hasta la espalda y me duró seis meses", ha contado. "Carmen (su mujer) sufría, sin poder hacer nada e intentaba ayudarme, pero no podía".