Carmen Lomana revela el problema de salud que padece: "Sé lo que es el dolor físico y el dolor del alma, que te va dejando una cicatriz"

Duele porque importa se estrenó este lunes en Cuatro para dar voz a experiencias en las que se explora el dolor, ya sea interno o externo. Y, en el primer programa, Carmen Lomana fue la protagonista y narró los episodios de su vida más complicados, tanto a nivel físico como psicológico.

En su entrevista con Joaquín Prat, que ejerce de presentador en el formato, la celebrity habló de su papel en televisión y su llegada a Madrid en 1999, que fue cuando se quedó viuda de su marido, Guillermo Capdevila: "Ha habido muchos (momentos amargos), pero ese ha sido el peor".

"Sé lo que es el dolor físico y el dolor del alma, que te va dejando también una cicatriz por la ausencia de personas fundamentales en tu vida", confesó. "En mi caso fue mi marido, al que adoraba, en un accidente de coche".

"El dolor físico es tremendo, pero es mucho más remediable (...) porque hay medicación", reflexionó la empresaria. "El dolor de la pérdida es inexplicable. Esa sensación de nunca más voy a estar con esa persona, ni tocar. Cuando la quieres tanto, como yo quería a Guillermo, es horroroso, desolador y no se quita nunca. Te deja una cicatriz".

"Hay momentos puntuales durante el año, como la Navidad, que yo veo que se reúnen mis amigos, mi familia, mi hermana con sus hijos, y digo: '¿Y yo? Yo no tengo nada'", declaró Carmen Lomana, quien no está de acuerdo con la expresión "querer es sufrir".

Pero la colaboradora de televisión también habló de su dolor físico, pues contó que padece un herpes zóster que se produce por el virus de la varicela.

"Lo tuve en un momento dado, creo que por una ansiedad terrible cuando Guillermo tuvo el accidente. Quizá tuve una bajada de defensas", señaló en su charla con Joaquín Prat. "El herpes zóster en realidad está ahí en las raíces nerviosas si has tenido la varicela. Y en un momento dado sale, pero no sabes lo que es hasta que te miras y tienes un sarpullido y un agotamiento que no podría explicar".

"De repente un día dices 'estoy completamente agotada, no tengo energía ni fuerza'. Y empieza luego a picarte y a dolerte como si tuvieras un perro mordiéndote que no te suelta. A mí me cogió todas las raíces nerviosas de la columna, de la espalda", relató.

"Procuro que no (me condicione), pero el día que tengo el brote de herpes voy a trabajar y hago todo normal, pero evito salir de noche. Me tengo que acostar porque me entra un agotamiento horroroso", aseguró la celebrity.

Por último, Carmen Lomana reflexionó sobre la huella que deja el dolor en las personas: "Alguien que nunca ha sufrido no está maduro del todo. En algún momento de tu vida tienes que sufrir. Lo que no te mata te hace más fuerte, más empático, más comprensivo, más cariñoso".