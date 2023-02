Que Unidas Podemos, ERC y Bildu se nieguen a adelantar el debate de la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ y prefieran posponerlo al 7 de marzo es incomprensible. Que se rechacen los votos del PP para cambiar una normativa que ha desencadenado el efecto contrario al perseguido lo es también y solo se entiende en clave electoral.

Decía Groucho Marx que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. La ley del ‘solo sí es sí’ sería el ejemplo por excelencia. Se diseñó una normativa para defender a las víctimas y se consiguió otra con un efecto contrario al perseguido, al beneficiar con una rebaja de penas a sus delincuentes. Y, ¿por qué se sigue con esta obstinación y no se modifica la ley de forma urgente? En Yolanda Díaz puede estar la clave.

El empecinamiento de UP, al que ahora se suman Bildu y ERC, solo se comprende en una estrategia de echar un órdago a Sánchez en un contexto en el que este no quiere ni oír hablar de ruptura con sus socios y mucho menos de adelanto electoral teniendo en cuenta la presidencia europea para España. A estos tres partidos, sin embargo, un anticipo de comicios les vendría hasta bien dado que el mayor perjuicio lo acapararía la plataforma Sumar de Yolanda Díaz, que, por su parte, no tendría tiempo para impulsar un proyecto que eclipsará a UP y restará votos a Bildu y ERC. Por el contrario, si no se adelantan los comicios generales, al menos estos tres partidos habrán dejado en minoría al Gobierno, de cuya gestión se desmarcan y así se posicionan ante los suyos. Mientras, Díaz pide diálogo y cruza los dedos para que su plan no se vaya al garete.