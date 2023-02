Entrevista

Madrid será la semana que viene la sede de la SPIREC2023, la conferencia internacional sobre energías renovables que desde hace casi 20 años organiza cada bienio REN21, la plataforma mundial que insta a actores políticos, industriales y financieros a impulsar el cambio hacia las energías verdes, para luchar contra el cambio climático y la dependencia de unos pocos suministradores y también por las oportunidades industriales, económicas e incluso en términos democráticos que atribuyen a la transición energética.

Antes de la cita, su directora ejecutiva, Rana Adib reconoce el papel "líder" del Gobierno en materia de Transición Ecológica. Sin embargo, este "país inspirador" en la transición ecológica no se libra del tirón de orejas que da a los países industrializados por subvencionar los combustibles fósiles para capear la crisis energética en lugar de sustituirlos por renovables, al mismo tiempo que hace un llamamiento sobre las oportunidades de desarrollo económico, político y social que puede tener el despliegue de las renovables a todo el mundo y de la necesidad de ayudar a los países en desarrollo a acceder tecnología y materias primas para poder producir su propia energía. Cada vez más, apunta, esto también está en manos de los ciudadanos, atribuyendo a la transición ecológica como forma de "construir democracia".

El Gobierno espera que la cita -que se celebrará en IFEMA- sea un "punto de inflexión en el debates social sobre renovables", un ámbito en el que con la elección de Madrid ve reconocido su "incuestionable liderazgo". El presidente, Pedro Sánchez; la comisaria de Energía, Kadris Simson, y el director general del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner, inaugurarán el lunes la conferencia, que centrará sus debates en la seguridad de suministro, en cómo satisfacer la demanda de renovables, en la industria para impulsar la transición, la dimensión social de las renovables y la innovación.

Gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y sociedad civil se reúnen la semana que viene en Madrid para debatir sobre cómo impulsar las energías verdes. ¿Cuáles son los principales retos?Hay uno global, que los combustibles fósiles están altamente subsidiados por los gobiernos. Calefacción, refrigeración, industria, alojamiento o transporte son grandes dependientes de ellos, consumen el 80% de la energía, de la que solo el 20% es electricidad. Hay una necesidad real de que estos sectores trabajen mas estratégicamente y la crisis actual ha creado la oportunidad, hoy todo el mundo es consciente de lo importante que es la energía. Y buscamos soluciones baratas, que nos hagan independientes del gas ruso, y soluciones locales. La energía renovable puede desarrollarse de forma muy rápida pero el proceso de autorización en ocasiones se extiende tanto que necesitas varios años para construir una planta eólica. Hay otros desafíos. Que el sector financiero es lento en dar dinero a los proyectos, hay desconexión global y alta especulación y no estamos poniendo suficientes esfuerzos para acelerar la transición. El otro es que incluso aunque la energía renovable está disponible en todo el mundo, la tecnología no se produce en todo el mundo. Hay que construir cadenas locales de abastecimiento, fabricación, montaje...

Desde que la invasión de Ucrania desencadenó la crisis energética hemos visto un gran despliegue de renovables en Estados Unidos y la UE, que ha reducido de forma muy importante su dependencia del gas ruso. Pero también un incremento del consumo de gas. ¿Hemos ido hacia adelante o hacia atrás?Se necesita construir un abastecimiento de energía local y regional. Algo con lo que hemos sido muy, muy críticos es que muchos gobiernos han invertido en las capacidades de producción de combustibles fósiles y están ignorando completamente que son responsables de la crisis climática. Si no cortan las inversiones, a más largo plazo habrá otra vez una alta producción de combustibles fósiles, que significa un alto consumo. Estamos en riesgo de que la seguridad energética se convierta en tal prioridad que los gobiernos se olviden de la crisis climática. Es muy preocupante, especialmente cuando vemos que tanto dinero público va a subsidiar combustibles fósiles y que las cinco principales compañías petroleras tienen beneficios de 200.000 de millones de dolares.

¿Entiende al menos que los gobiernos han tenido que dar una respuesta a sus ciudadanos ante los altos precios de la energía con medidas como la ayuda al carburante de sus coches?Lo entiendo completamente, pero el problema es que a largo plazo sería mejor que invirtieran en almacenamiento [eléctrico], en bombas de calor, en vivienda social… porque va a bajar el coste de la energía significativamente, pero en el largo plazo. Obviamente, los gobiernos necesitaban responder a esta crisis pero creo que se trata de equilibrar la respuesta. Puedes tener una a corto plazo centrada en combustibles fósiles pero limitada en el tiempo, que permita cambiar a energía renovable. Es algo que no se ha hecho suficientemente. Y esto es dinero del contribuyente, que conduce a que cinco compañías y países productores de combustibles fósiles están teniendo beneficios históricos y tenemos a millones de personas padeciendo pobreza energética por la crisis.

EEUU y la UE han despertado totalmente a las renovables este año, hasta el punto de que están desplegado legislación -la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) en EEUU y la previsible respuesta europea- hacia posiciones más proteccionistas. ¿Qué le parece?Es muy preocupante. La IRA y las potenciales medidas en Europa son una repuesta a un sistema mundial de cadena de suministro que ha quedado altamente trastocado. Existe la necesidad de industrializar, o reindustrializar, el sector de la energía, que es de lo que creo que viene este marco proteccionista. Hay que regionalizar las cadenas de suministro, los mercados. Por otro lado, si tienes que la OMC [Organización Mundial del Comercio] responde a Indonesia o Zambia prohibiendo exportaciones de micro o litio sin procesar, pero no responde al IRA o las medidas proteccionistas de Europa esto no es justo y hay que arreglarlo. Necesitamos redefinir un nuevo orden energético alrededor de la energía renovable, redefinir en todo el mundo las reglas que permitan que cada país tenga acceso a tecnologías renovables, a financiación y respuestas distintas para países para los que supone un mayor desafío que para otro país con 100% renovable.

Uno de los principales temas de discusión en Madrid será la seguridad de suministro. Por una parte, están los países de gas y petróleo, que no parecen muy dispuestos a hacer la transición ecológica.Está muy claro. El cambio uno es de los gobiernos y al hacer la transición hay países que tienen espacio, sol y la pueden hacer sin problema. Otros no, como Japón, y dependen de la importación. La otra parte es la estructura económica y política de los países, unos son productores de combustibles fósiles y exportadores en los que toda la economía depende de eso. Es donde las negociaciones son fundamentales pero también que en el sistema financiero integremos el valor de la eficiencia y de la energía renovable y el coste de los combustibles fósiles sobre la sociedad y el medio ambiente. Los gobiernos de estos países tienen difícil hacer el cambio, incluso si la realidad es que la producción de renovables produce más empleos que los combustibles fósiles y aquí los ciudadanos tiene un papel, desarrollar comunidades de energía. Hay que hablar de energía renovable en términos de construcción de democracia, de la distribución del poder económico y participación en los gobiernos.

Por otra parte, el despliegue de renovables necesita de nuevos materiales y componentes en cuya producción China es líder. ¿Lo será todavía más?Afrontamos tiempos disruptivos no solo en energía, se está cuestionando la cadena mundial de suministro por cualquier cosa. Las estrategias industriales de países y las regiones son fundamentalmente para reducir la dependencia de las importaciones. La realidad también es que el 60% de los paneles fotovoltaicos vienen de China, que en la UE una alianza de industrias manufactureras y la Comisión están identificando tendencias, que India es muy fuerte y que incluso en África algunas compañías han empezado a producir baterías porque las cadenas de suministro se han interrumpido. Cuando se depende menos de importaciones, hay mas industria local. Yo esperaría que el hecho de que estas tecnologías dependan menos de un solo proveedor, se incrementará la atención en el desarrollo de tecnologías de renovables. Es muy importante mandar el mensaje de que haya un acceso global a las finanzas. En primer lugar, por razones inclusivas y de desarrollo, el año pasado fue el primer año en el que la población que no tiene acceso a energía se incremento por primera vez. Es grave. También porque si no aseguramos que estos países, economías emergentes, tienen acceso a tecnología renovable y materias primas, irán al carbón y al gas.