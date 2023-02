El juez Pedraz, enamorado tras su ruptura con Esther Doña: "confidencias y besos" en la calle con la abogada Isabel Jara Iñigo

Santiago Pedraz vuelve a darle una oportunidad al amor. De hecho, según señala Semana, el juez se encuentra de nuevo enamorado. Lo asegura a tenor de unas imágenes que publica en las que el magistrado de la Audiencia Nacional y la abogada y economista Isabel Jara Iñigo "comparten almuerzo, paseos, confidencias" y hasta "besos" en plena calle.

Una relación, que según tilda la revista, "va más allá de una simple amistad", que llega después de su mediática -y algo tormentosa- ruptura con Esther Doña.

Según informa Semana, la pareja disfrutó de un agradable almuerzo en la capital, que terminó con una sobremesa romántica, ya que se dieron un apasionado beso.

Isabel, que tiene 46 años, 18 menos que el juez, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó 11 años en la entidad lusa Novo Banco y desde 2016 lleva la Asesoría Fiscal de Banco Caminos.

Doña, viuda del Marqués de Griñón y ex de Pedraz, ha declinado hacer declaraciones a la revista sobre esta nueva relación del juez. Las últimas noticias que se tenían tras su separación era que había transformado el anillo que le regaló Santiago en unos espectaculares pendientes.

Tal y como ella contó, se animó a hacerlo cuando se consumó su sonada ruptura con el juez. "He comentado esta mañana que no nos hemos devuelto los regalos, pero no he contado lo que he hecho con el anillo. Me fui a Suárez y los he cambiado por estos maravillosos pendientes", confesó en el programa de Sonsoles Ónega. "El anillo no me lo iba a poner nunca. Además, yo no uso anillos. ¿Qué iba a hacer yo con el anillo de pedida? Él no puede devolver las zapatillas, porque están personalizadas", detalló Doña.