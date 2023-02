Carlos Alsina revela en 'El Hormiguero' una de sus mayores obsesiones

El director y presentador del programa matinal Más de uno de Onda Cero, Carlos Alsina, fue el primer invitado de la semana en El Hormiguero, al que acudió para celebrar que este lunes era el Día Mundial de la Radio.

Pablo Motos charló de política con el invitado, pero también quiso destacar algunos detalles curiosos del periodista: "Dicen que estás obsesionado con la inmortalidad...", le dijo el presentador.

"Aspiro a ella, pero no solo para mí, sino para todo el mundo. Me apasiona la idea de no morirme, que la ciencia y los científicos, que es la gente que en realidad hace cosas importantes, vayan avanzando en esa labor de entender por qué nuestro cuerpo se deteriora", comentó el invitado.

Carlos Alsina, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Y añadió: "Incluso que encuentren la posibilidad de revertir el envejecimiento, sobre todo está invirtiendo en eso gente muy rica que les pasa como a mí, que quieren vivir siempre".

"Algunos colaboradores del programa no está de acuerdo con este pensamiento, que lo ven mal y les parece un incordio tremendo ser inmortal o vivir 150 años porque estamos programados para morir. Estoy a favor de no morirme", señaló Alsina.