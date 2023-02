Carlos Alsina, en 'El Hormiguero': "Me parece una anomalía que el presidente de un país solo haga entrevistas en una emisora de radio"

El Hormiguero quiso celebrar el Día Mundial de la Radio este lunes con la visita de Carlos Alsina, director y presentador del programa matinal Más de uno de Onda Cero.

El periodista comentó con Pablo Motos algunas anécdotas de su trayectoria, pero también habló sobre una entrevista que se le resiste: "Veo una anomalía que el presidente del gobierno de mi país solo haya hecho entrevistas en la radio en una cadena -la Cadena SER- y en un programa concreto -Hoy por hoy-".

"Y lo he comentado precisamente con Àngels Barceló hoy, que no es culpa suya, si el presidente viniera a mi programa no me quejaría. No es ya que no venga conmigo, es que no acude a ninguna cadena en España".

💬 Carlos Alsina: “@sanchezcastejon solo ha hecho entrevistas en una emisora de radio durante esta legislatura" #AlsinaEH pic.twitter.com/BA6PWDtyOT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 13, 2023

El presentador le preguntó: "¿Dónde ubicarías a Sánchez ideológicamente?". Entre risas, Alsina le contestó: "Depende del mes, del año y de la coyuntura electoral en la que nos encontremos".

"El Sánchez de la campaña electoral de 2019, que fue la última vez que pudimos entrevistarle casi todos, tenía posiciones que no coinciden en casi nada con las del Sánchez de este fin de semana, por ejemplo", señaló el periodista.

Y admitió que "en mi opinión, es muy complicado ubicarle ideológicamente. En España tenemos la idea de que si el líder de PSOE dice algo es que eso es ser de izquierdas, pero discrepo de ese planteamiento".