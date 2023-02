Un vidente de TikTok predice en qué puesto quedará Blanca Paloma en Eurovisión

Tras el tercer puesto logrado el año pasado por Chanel en Eurovisión, Blanca Paloma tiene ahora el objetivo de encandilar en la próxima edición del festival, que se celebrará el 13 de mayo en Liverpool. La ilicitana partía sábado pasado como una de las favoritas para llevarse el Benidorm Fest, y finalmente su victoria fue arrolladora frente a otros como Agoney o Vicco, también muy votados por público y jurado.

El famoso vidente de TikTok conocido como Luis el Oráculo fue uno de los que vaticinó entonces el triunfo de la joven en el Benidorm Fest al asegurar lo siguiente: "El péndulo me ha dicho que Agoney no va a ser el representante, va a ser un grupo femenino", aseguró.

Tras la expectación generada a raíz de su predicción, Luis el Oráculo ha querido compartir ahora con sus seguidores la posición final en la que quedará Blanca Paloma en Eurovisión.

Según el vidente, "España quedará entre los primeros puestos en el festival de Eurovisión". La predicción no se ha quedado ahí, y Luis el Oráculo ha asegurado que Blanca Paloma conseguirá igualar la buena posición que obtuvo Chanel el año pasado.

"He estado preguntando con el péndulo y también en mi videncia, y me dice que quedaremos incluso entre los dos primeros puestos, y no se puede descartar la victoria en Eurovisión", ha indicado.

El vidente ha agregado que esta predicción es todavía "provisional" y que el mes que viene volverá a hacer otro vídeo con un vaticinio más ajustado. "Es muy probable que quedemos entre los tres primeros y no descarto la victoria", ha sentenciado.

El año pasado, este vidente también acertó la posición en la que quedó Chanel en Eurovisión 2022. Sin embargo, en otras ocasiones no ha atinado tanto, ya que aseguró que el Gordo de la Lotería de Navidad de 2022 sería el 20.182, cuando finalmente fue para el número 5.490.