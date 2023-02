Los grandes poblados chabolistas de Madrid han ido desapareciendo poco a poco. Sin embargo, todavía quedan algunos resquicios repartidos por la ciudad. Uno de ellos está situado cerca de la estación de tren y Metro de Pitis, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Allí hay dos pequeños núcleos. Uno de ellos está conformado por tres infraviviendas. El otro, un poco más grande, no supera las 10. La imagen de estos dos núcleos chabolistas choca con la de los edificios nuevos que ya hay en el barrio y los que están construyéndose.

Sales de la estación. Caminas unos 20 metros aproximadamente hacia abajo. Desde allí ya se puede ver el micropoblado chabolista que tantos dolores de cabeza ha traído a los vecinos de la zona. Está situado entre las vías del tren y la M-40. Sus habitantes llevan allí instalados desde 1995, aproximadamente. El poblado era mucho más grande hace unos años. Sin embargo, en el año 2005, cuando el mando de la ciudad estaba en manos de Alberto Ruiz-Gallardón, se anunció que iba a ser desmantelado por completo. Fue en ese momento en el que la mayor parte de sus habitantes accedieron a dejar el terreno para trasladarse a viviendas en altura.

El núcleo de chabolas más grande del barrio de Arroyofresno acumula cerca de diez infraviviendas, cuatro coches y mucha basura alrededor Jorge París

Es cierto que las chabolas ya no ocupan tanto terreno como antes. Sin embargo, todavía hay quien se resiste a abandonarlo. La administración todavía no ha conseguido realojarlos en alguna vivienda. "En el Pleno del distrito se ha planteado la cuestión y hay buena voluntad en hacer algo al respecto, pero todavía no se ha llevado a cabo ninguna acción", aseguran desde la Asociación de Vecinos de Arroyofresno. Sienten que les han abandonado en esta batalla. "Nadie se quiere hacer cargo del problema", critican.

Menudeo de droga

El túnel que da acceso a la colina en la que se sitúan las tres infraviviendas, cerca de la estación de tren, está ocupado. Hay un chico vestido con pantalones y abrigo negro. Es la vía de acceso para llegar a pie al micropoblado de chabolas. Está hablando por teléfono. Pocos minutos después, sube la cuesta, se acerca a uno de los diez coches que hay allí aparcados y se mete en una de las casas. Aparecen en escena otro hombre que también mira algo en otro de los vehículos y una mujer que recarga agua de un bidón. No están solos. Una gallina corretea por la zona. Las vallas, cubiertas con rafias azules, impiden ver qué o quién hay más allá.

El entorno que le rodea está lleno de basura. Esta es una de las razones por la que los vecinos de la zona piden al Ayuntamiento de Madrid que desmantele por completo lo que antes se conocía como el poblado de Pitis. Aseguran que es un "problema de salud pública". La otra justificación tiene todavía más urgencia.

Y es que hay un elevado ir y venir de gente. El objetivo, comprar droga. Es un punto caliente para el menudeo de sustancias estupefacientes. "Suelen subir chicos desde el puente de abajo, al lado de la estación de tren", asegura un vecino.

Un joven cruza el túnel para subir hasta las chabolas donde más intercambio de drogas se produce según apuntan los vecinos de la zona Jorge Paris

No son los únicos que se dedican a esta actividad. Las personas que ocupan las chabolas que hay siguiendo el camino que lleva hacia El Pardo también. Sin embargo, según apuntan los vecinos, trabajan de diferente manera. Y es que estos segundos fabrican allí las sustancias estupefacientes para luego repartirlas en otros lugares. No parece que sea un punto de venta de droga. Las razones de los vecinos para creer esto es que el tránsito de personas ha disminuido en los últimos meses. "Seguramente la fabriquen ellos y luego la llevan a otro sitio para repartirla", explican. "Lo más probable es que también tengan plantaciones de marihuana", añaden.

Desmantelamiento del poblado

La administración municipal está luchando para conseguir que los últimos habitantes del poblado de Pitis abandonen las chabolas. Están tratando de realojarles. Para ello, el Área de Desarrollo Urbano está trabajando en conjunto con Servicios Sociales para tratar de conseguir este objetivo. Llevan así varios años.

Sin embargo, se han encontrado con varias dificultades, tal y como apuntó Francisco Javier Ramírez Caro, concejal de Fuencarral-El Pardo, en la Junta de distrito del pasado mes de abril. El primer paso para conseguir que dejen las chabolas es que las personas que viven allí estén dispuestas a mudarse a una vivienda en altura. A esto hay que sumar que "los que ya tuvieron derecho a una vivienda en el pasado, ya no lo han perdido", añadió.

La imagen de estas chabolas contrasta con el fondo, en el que hay numerosas viviendas de nueva construcción e, incluso, se ven las cinco torres Jorge Paris

A pesar de ello, según apuntan fuentes del Ayuntamiento, siguen avanzando en el proceso. "Se está trabajando desde hace tiempo en coordinación con los servicios sociales, pero esto no es de un día para otro", explican.

Disminución de los robos

El tamaño que ocupada el poblado chabolista es significativamente menor al de hace unos años. No es el único cambio. Hace un tiempo, los vecinos pasaban miedo paseando por la calle, sobre todo a altas horas de la noche. Sin embargo, ahora se sienten más seguros. Los hurtos han dejado de ser la tónica habitual. "Antes sí que había muchos robos. Ahora ya no", asegura un vecino que pasea por la zona.

"Hace un tiempo había una chatarrería por aquí y los drogatas que venían a comprar y consumir cogían todo lo que podían, como hierros, y desvalijaban cosas para luego vender los materiales". explica. A mejorar la situación ha contribuido que la presencia policial. Ha aumentado significativamente respecto al momento en el que comenzó a instalarse el asentamiento. "La policía suele venir a patrullar por estos caminos", indica.