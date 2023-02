Noemí Salazar, preocupada por el estado de salud de su hija mayor: "Me siento fatal por no poder estar con ella"

Este 5 de febrero, Noemí Salazar y su pareja Antón Suárez se convirtieron en padres por segunda vez. La exintegrante de Los Gipsy Kings tuvo un parto complicado en el que dio a luz a un niño, Antoñito. Aunque ahora ya se encuentra recuperada, su preocupación es otra. La extremeña ha desvelado en sus redes sociales que su hija de 10 años, Mimi, ha tenido que acudir a urgencias debido a su delicado estado de salud.

Según ha contando en un story la exconcursante de GH VIP, la niña no para de vomitar. No ha dado más detalles al respecto, pero no cabe duda de que Noemí se encuentra triste por no poder estar al lado de su hija. "Me siento fatal por no poder estar con ella. No paro de llorar, serán las hormonas", ha escrito la influencer, quien no ha podido acompañar a Mimi al hospital ya que tiene que cuidar del pequeño Antoñito.

Según ha continuado contando en su Instagram, la niña no presenta cuadros de mejora y, de hecho, cabe la posibilidad de que la ingresen en el centro médico. "La han tenido que llevar de nuevo al hospital y tiene toda la pinta de que la dejan ingresada", ha desvelado Noemí a sus seguidores.

"Se me parte el alma de verla tan débil y de ver que no se le cortan los vómitos con nada. Ha llegado con el azúcar superbajo... Ahora se va recuperando, está con sueros y medicamentos", ha expresado junto a una imagen de Mimi en la que se veía a la niña en el hospital con una vía.

'Story' de Noemí Salazar en el que habla del estado de salud de su hija mayor, Mimi. INSTAGRAM

La madre de Noemí, Raquel Salazar, se ha convertido en un pilar fundamental para ella en estos momentos y es quien ha acompañado a Mimi a urgencias estos días. La pareja de Antón también ha dedicado unas palabras a su madre para agradecerle el apoyo que le está mostrando a ella y a su hija. "Menos mal que está mi madre con ella. De verdad, qué haríamos sin las madres... ¡Gracias por estar siempre! Te amo", ha escrito la extremeña.