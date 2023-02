Noemí Salazar, madre por segunda vez, enseña íntegro su parto por cesárea

Noemí Salazar ha dado a luz a su segundo hijo. La protagonista de Los Gipsy Kings, que ya lo tenía todo preparado para la llegada de su pequeño Antoñito, le ha dado la bienvenida al bebé en sus redes sociales tras un parto por cesárea y que ha retransmitido en directo, ya que ha compartido el vídeo íntegro del momento a través de su canal de Mtmad.

Un vídeo que se inicia en el hospital y que contiene cada detalle del parto. Desde los primeros momentos de las contracciones hasta el instante en el que el médico le comunica que le va a tener que practicar una cesárea, incluyendo el momento del nacimiento, cuando los médicos han sacado al pequeño.

En el vídeo se ve también cómo Noemí, por el intenso dolor, pide insistentemente que le aumenten la sedación, aunque finalmente aguanta para ser plenamente consciente del feliz momento.

Unas emotivas imágenes que la influencer ha compartido con sus seguidores y en las que también ha estado presente su marido, Antón Suárez, que, a diferencia del nacimiento de Mimi, su primera hija, ha estado todo el rato al lado de su mujer.

Finalmente, Antón llegó al mundo a las 21.55 horas de la noche del 5 de febrero: "Al final fue por cesárea porque no estaba bien encajado. Los dos estamos muy bien, yo un poco dolorida y disfrutando de estos momentos", ha escrito en sus redes.

"Soy Antonio Suárez Salazar, nací el 5/2/2023 a las 21.55, pesé 3.000kg y medí 50 cm. Soy un poco distinto a como mi familia me imaginaba ya que he salido rubio platino, y parece ser que tengo los ojos muy claritos pero para eso habrá que esperar jajajaja. Me han dicho mis papis que lleváis esperándome con mucha ilusión y amor todos estos meses, muchas gracias por todo el amor y cariño a todos mis titos virtuales. Os quiero", 'se ha presentador' el bebé.