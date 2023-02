El documental de Antena 3 sobre la vida de Joaquín Sánchez, La penúltima y me voy, se centró durante la noche del jueves en su divertida y surrealista boda con Susana Saborido.

Lo primero que recordó la pareja al ver las imágenes de su boda fue la cantidad de gente que asistió. "Yo no he visto a más gente en los días de mi vida", recalcó Susana tras confesar que al principio pesaba que "no iría nadie".

Mientras veían los vídeos de aquel día junto a sus hijas, Joaquín iba asegurando entre risas que no conocía a la mitad de la gente que asistió a la Iglesia: "Había hasta un niño lleno de arena cerca de mí".

Pero el momento que les quitó todo el protagonismo fue culpa de Manuel Ruíz de Lopera, exentrenador del Betis. "Es un personaje de los pies a la cabeza", recordó Susana.

Lopera llevó la Copa del Rey a la ceremonia y la colocó en el altar. El mismo Manuel contó en el programa que avisó a Joaquín, aunque este no se lo tomó en serio.

Joaquín y Susana con la Copa del Rey el día de su boda. ATRESMEDIA

Cuando se oficializó el casamiento, Lopera le dijo a Susana que cogiera el trofeo. "Manuel, chiquillo, que me estoy casando. No quiero la copa", dijo Susana que le respondió ese día. Pese a todo, al final acabó cediendo, convirtiendo la copa en la gran protagonista.