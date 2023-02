La historia de amor de Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido

El jueves pasado Joaquín Sánchez estrenó La penúltima y me voy, la serie documental donde dejará ver su lado más personal. Junto a él, una de las principales protagonistas es su mujer, Susana Saborido, quien le acompaña prácticamente en todos los momentos de su vida.

Joaquín y Susana se enamoraron hace más de 20 años y desde entonces se han convertido en un apoyo continuo entre ambos. Sin embargo, sus inicios, poco después de que les presentase un amigo en común, estuvieron llenos de dudas para la andaluza.

"Yo lo veía muy espabilado", ha afirmado en varias ocasiones Susana, puesto que no le gustaba nada la fama que tenían los futbolistas. Esas sensaciones acabaron cuando Joaquín, tirando de su característico humor, aprovechó un encuentro a solas con ella y le dijo: "¿Qué haces hablando conmigo si tú a mí no me puedes ver?".

Esa frase cambió todo para la pareja. Susana aceptó la primera cita formal con Joaquín, quien pasó una noche un tanto comprometida. "Llevé cinco botellas de agua para quedar bien. No sé por qué me dio por ahí. Compre tres o cuatro botellas de agua para decir: 'Es que los deportistas bebemos mucha agua'. ¡Y me tuve que beber toda el agua! Me tiré toda la noche en el baño y cada vez que quería atacar me entraban ganas de ir al baño", ha contado él.

Los nervios de Joaquín no le pasaron factura y la cita resultó tan bien que desde entonces no se han separado. Entre ellos siempre ha habido complicidad y cariñosos gestos como el apodo que ella le puso en los inicios de la relación. Susana lo llamaba Tintín por las mechas rubias que llevaba en ese momento.

En 2005, después de tres años de noviazgo, la pareja se dio el 'sí, quiero' en El Puerto de Santa María en una multitudinaria ceremonia donde casi hubo problemas. "La boda fue especial porque yo no la vi entrar en la iglesia. No la encontraba. Cuando la vi pensé, 'pero por dónde ha entrado'. Los invitados no podrían ni entrar, había gente que yo no conocía. El cura me dijo que no podía guardarme sitios para los invitados. Que la casa de Dios estaba abierta para todos", contó Joaquín en El hormiguero.

"Yo lo único que recuerdo es que llegué a la puerta de la Iglesia y la policía me acompañó hasta el altar. Pero vaya, que me levantaron y me llevaron. Había muchísima gente allí que no conocíamos", afirmó ella.

Poco después dieron un nuevo paso. Con la llegada de Daniela, que tiene ahora 15, ampliaron la familia. Tres años más tarde nació Salma, su segunda hija. La mayor es una gran fan de Joaquín, a quien incluso regaña por fallos en su profesión. Eso sí, las dos están muy orgullosas de sus padres.